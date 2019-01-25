Сыктывкарцы продолжают биться за спорный участок в Орбите

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-25T13:32:18+03:00

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Жители сыктывкарского района «Орбита» продолжают биться за участок , расположенный на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская. Активные горожане воспользовались возможностью включится в программу, инициированную мэрией по благоустройству общественных территорий на 2019 год.

Напомним, что активисты движения «Орбита против точечной застройки» уже почти три года требуют за обустройство сквера на пяточке, ограниченном улицами Тентюковская и Петрозаводская. Спорная территория была передана в аренду ООО «Ассорти плюс». Коммерческая компания планировала обустроить на участке платную парковку. Но в эти планы вмешались рядовые сыктывкарцы. Народ всеми правда и неправдами добивался создания на участке места для отдыха с игровой площадкой. Заручившись поддержкой мэрии столицы, граждане отстаивали свое требование в суде.

- И хотя решение суда было не в пользу горожан и администрации Сыктывкара, жители Орбиты не опустили руки. Мы продолжим нашу борьбу, - заявил с «КП в Коми» Станислав Штралер, активист движения «Орбита против точечной застройки».

В ближайшие дни общественники встретятся с Анной Дю, председателем совета Сыктывкара. Горожане намерены потребовать провести собрание в администрации муниципалитета , чтобы обсудить тему перевода спорного участка с зоны «Ж1» на «Р5». То есть сменить статус территории с жилищного на рекреационный. Под этим требованием уже подписались более 200 человек — списки с фамилиями и подписями будет предоставлен спикеру совета столицы Коми.