КП-Авиа №27: прозвища Коми, юбилей лосефермы и витаминный полдник!

Накануне 8 марта вышел в свет 27-ый номер журнала для жителей республики «Комсомольская правда-Авиа». Борта самолетов авиакомпании «Комиавиатранс» и другие адреса распространения встречают новый выпуск.

Хотя на улице еще полным – полно снега, душа уже ждет весны и мы с удовольствием помогаем ей вступать в свои законные права – искренними улыбками, душевным теплом, добрым отношением к людям. Пора творить, мечтать, любить! И, кстати, именно о настоящей любви и неиссякаемом вдохновении в новом номере журнала «КП-Авиа» расскажут герои постоянной рубрики «Гость номера» – артисты Академического театра драмы Коми им. Виктора Савина Денис Рассыхаев и Светлана Малькова. Возлюбленные на сцене и в жизни, супруги на протяжении 20 лет умудряются сохранять гармонию в отношениях и творческой деятельности. В первом весеннем номере «КП-Авиа» мы постарались собрать все самое интересное о республике и ее жителях. Окунемся в историю появления первой в мире лосефермы в Печоро-Илычском заповеднике, которая в этом году отмечает большой юбилей. Узнаем, за что более 70 лет назад в приполярную Инту были сосланы прославленные сценаристы культовых советских фильмов Валерий Фрид и Юрий Дунский. Познакомимся с удивительно забавными прозвищами коми жителей и даже научимся летать по миру... дешево. Традиционно вас ждут уроки коми языка, рецепты национальной кухни, таинственные мифы и знакомство с детскими писателями. А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала ЗДЕСЬ

Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, журнал «КП-Авиа» уже ждет вашего внимания. Оставайтесь с нами – на высоте!