Красоты Коми войдут в серебряное ожерелье России

Топовые блогеры и журналисты страны впервые посетят самые интересные места России, составят уникальный маршрут «Серебряное ожерелье» и оценят скорость мобильного интернета. Самобытные районы Республики Коми – Усть-Вымь, Ухта, Сыктывкар, Ыб и Визинга – войдут в карту участников наряду с Санкт-Петербургом, Калининградом, Архангельском, Вологдой, Псковом и другими городами.

Участники уникального трипа в течение недели преодолеют более тысячи километров по Республике Коми, ближе познакомятся с традициями и откроют новые маршруты. МегаФон стал цифровым партнером масштабной экспедиции, он обеспечит туристов скоростным мобильным интернетом.

«Республика Коми – удивительный край, достопримечательности которого смогут украсить новый маршрут, – рассказывает директор МегаФона в Коми Александр Канев. – Участники посетят 5 городов и районов, где их надежным спутником будет наша связь. У нас наибольшее покрытие на федеральных трассах, уверенный сигнал на региональных дорогах и в удаленных поселках, сотни 4G объектов. В зоне стабильного сигнала живет почти 90% населения Республики, поэтому маршрут пройдет на самых высоких интернет-скоростях с яркими постами и эксклюзивными фоторепортажами в соцсетях».

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Особенностью проекта станет поиск мегаклада от цифрового партнера путешествий – «МегаФона». Участники экспедиции будут прятать сокровища для своих последователей. На специальной странице МегаКлад будут размещены подсказки – ролики с местами, где спрятан подарок, и координаты. Скоростной мобильный интернет оператора поможет проложить маршрут и добраться до места. Как только новый клад будет спрятаны, появятся новые подсказки для поиска.

Маршрут, по которому пройдут блогеры и журналисты за время тура, пролегает по территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, Калининграда, Архангельска, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Пскова, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Участники тура не только расскажут о самых красивых уголках, которые войдут в состав «Серебряного ожерелья России», но и отметят маршруты экспедиции на интерактивной карте на сайте openso.ru.