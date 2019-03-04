2019-03-04T15:44:24+03:00
Общество

Красоты Коми войдут в серебряное ожерелье России

Поделиться:
Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»
Изменить размер текста:

Топовые блогеры и журналисты страны впервые посетят самые интересные места России, составят уникальный маршрут «Серебряное ожерелье» и оценят скорость мобильного интернета. Самобытные районы Республики Коми – Усть-Вымь, Ухта, Сыктывкар, Ыб и Визинга – войдут в карту участников наряду с Санкт-Петербургом, Калининградом, Архангельском, Вологдой, Псковом и другими городами.

Участники уникального трипа в течение недели преодолеют более тысячи километров по Республике Коми, ближе познакомятся с традициями и откроют новые маршруты. МегаФон стал цифровым партнером масштабной экспедиции, он обеспечит туристов скоростным мобильным интернетом.

«Республика Коми – удивительный край, достопримечательности которого смогут украсить новый маршрут, – рассказывает директор МегаФона в Коми Александр Канев. – Участники посетят 5 городов и районов, где их надежным спутником будет наша связь. У нас наибольшее покрытие на федеральных трассах, уверенный сигнал на региональных дорогах и в удаленных поселках, сотни 4G объектов. В зоне стабильного сигнала живет почти 90% населения Республики, поэтому маршрут пройдет на самых высоких интернет-скоростях с яркими постами и эксклюзивными фоторепортажами в соцсетях».

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Особенностью проекта станет поиск мегаклада от цифрового партнера путешествий – «МегаФона». Участники экспедиции будут прятать сокровища для своих последователей. На специальной странице МегаКлад будут размещены подсказки – ролики с местами, где спрятан подарок, и координаты. Скоростной мобильный интернет оператора поможет проложить маршрут и добраться до места. Как только новый клад будет спрятаны, появятся новые подсказки для поиска.

Маршрут, по которому пройдут блогеры и журналисты за время тура, пролегает по территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, Калининграда, Архангельска, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Пскова, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Участники тура не только расскажут о самых красивых уголках, которые войдут в состав «Серебряного ожерелья России», но и отметят маршруты экспедиции на интерактивной карте на сайте openso.ru.

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Усть-Цильме расчлененное тело молодой женщины нашли в выгребной яме
Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии в Сыктывкаре
Лыжник Илья Порошкин выиграл «деревянную» медаль на Универсиаде
В Воркуте нашлась "странная" девушка, ушедшая гулять в пургу
Врачи борются за жизнь водителя большегруза, который упал с 20-метровой высоты под Усинском
Когда достроят санаторий «Серёгово» в Коми: озвучены новые сроки
В Коми зима не сдает позиций, со среды морозы сменятся потеплением и снегопадами
Под Усинском грузовик врезался в бензовоз и упал с 20-метровой высоты
В Коми хотят сделать «канадские» парковки
В Коми за сутки произошло две аварии с грузовиками
В Усинске пьяный водитель устроил ДТП: пострадала девушка
В Воркуте в пургу пропала «странная» девушка
В Сыктывкаре «семерка» врезалась в Daewoo: пострадал трехлетний ребенок
В Сыктывкаре перекроют улицу Оплеснина
В Печоре столкнулись две иномарки: пострадала женщина-пешеход
Под Усинском разлилось ядовитое вещество
ГИБДД Сыктывкара ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 11-летний мальчик
Руководить Сыктывдинским районом будет Любовь Доронина
В первые весенние выходные в Коми ожидается до -33 градусов
Под Сыктывкаром столкнулись иномарка и КамАЗ: погиб 10-летний мальчик