2019-03-02T17:02:55+03:00
Общество

В Сыктывкаре благоустроят мемориал борцам за советскую власть

За это проголосовали горожане
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Мемориал собираются благоустроить в следующем годуМемориал собираются благоустроить в следующем годуФото: Архив "КП"
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В Сыктывкаре планируют благоустроить мемориал борцам за советскую власть в Кируле. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В столице Коми с 18 по 27 февраля в онлайн и посредством сбора бюллетеней проходило рейтинговое голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». В Сыктывкаре собрано 9438 голосов. Из них 565 поступило через бюллетени, 8873 – посредством онлайн голосования.

Первое место занял мемориал борцам за советскую власть в Кируле. За его благоустройство проголосовали 4110 человек. На втором месте сквер в районе пересечения улиц Бабушкина и Интернациональная, на третьем – пересечение улиц Тентюковской и Петрозаводской.

– Мемориал борцам за советскую власть в Кируле будет благоустроен в 2020 году, благоустройство оставшихся двух будет рассмотрено на последующие годы по итогам рейтингового голосования следующего года, – отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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