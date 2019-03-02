В Сыктывкаре благоустроят мемориал борцам за советскую власть

В Сыктывкаре планируют благоустроить мемориал борцам за советскую власть в Кируле. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В столице Коми с 18 по 27 февраля в онлайн и посредством сбора бюллетеней проходило рейтинговое голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». В Сыктывкаре собрано 9438 голосов. Из них 565 поступило через бюллетени, 8873 – посредством онлайн голосования.

Первое место занял мемориал борцам за советскую власть в Кируле. За его благоустройство проголосовали 4110 человек. На втором месте сквер в районе пересечения улиц Бабушкина и Интернациональная, на третьем – пересечение улиц Тентюковской и Петрозаводской.

– Мемориал борцам за советскую власть в Кируле будет благоустроен в 2020 году, благоустройство оставшихся двух будет рассмотрено на последующие годы по итогам рейтингового голосования следующего года, – отметили в администрации.