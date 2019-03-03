Гайзер подал в суд на «Аргументы и факты»

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер подал гражданский иск в Басманный суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации к издательскому дому «Аргументы и факты», которому принадлежит одноименное издание. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Адвоката Гайзера Дарья Евменина отметила, что речь в иске идет о статье «Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан», опубликованной в феврале 2018 года. В ней говорится, что у экс-главы Коми изъяли дорогую коллекцию часов. В материале отмечается, что стоимость одного из экземпляров следователи оценили в один миллион долларов. Кроме того, издание сообщило о найденных в сейфе Гайзера документах офшорных компаний.

Истец просит признать не соответствующими действительности эти утверждения и опубликовать опровержение. Компенсацию морального вреда истец не заявил. Как передает портал «7х7», редакция издания оказалась не доступна для комментария. Предварительное заседание назначено на 4 марта.

Ранее на суде защита оглашала документы следствия, в которых коллекция часов экс-главы Коми оценена в 30 тыс. долларов США, а также обращала внимание на то, что в протоколах обысков в кабинете и дома у Гайзера и в протоколах осмотра изъятого нет упоминаний о документах, относящихся к офшорным компаниям.