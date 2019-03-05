Ярегский «Шахтер» вновь одержал победу в республиканском турнире

На открытом корте в поселке Ярега в 24-й раз прошел турнир по хоккею с шайбой памяти Владимира Мишакова. Четыре команды ветеранов и любителей хоккея боролись за главный трофей турнира и призы от ЛУКОЙЛ-Коми.

Нефтяники оказывают всестороннюю поддержку в организации состязаний в течение многих лет: на территории спорткомплекса «Шахтер» построен новый корт, работают приобретенные на средства ЛУКОЙЛ-Коми электронное табло, трактор для очистки хоккейной площадки от снега. Хоккей на Яреге все больше становится популярным – местные мальчишки с удовольствием записываются в спортивные секции, как в былые времена.

Фото:пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Турнир памяти В. Мишакова – не профессиональные соревнования, а любительские. Однако интерес к ним не угасает. Директор нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» Алексей Прытков, приветствуя спортсменов, отметил, что игры этого турнира встречают неизменную поддержку у болельщиков, гостей и жителей поселка.

Соперники – ярегский «Шахтер», а также команды из Войвожа, Вуктыла, Троицко-Печорска играли по сокращенной схеме – в два периода по двадцать минут. «Шахтер» уверенно обыграл соперников из «Войвожа» – 5-1 и вышел в финал, где встретился с «Вуктыльскими медведями». В итоге с разгромным счетом 9-1 победили ярегчане. В игре за третье место удача оказалась на стороне команды Войвожа. На торжественной церемонии победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты, ценные призы и денежные премии.

Фото:пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– ЛУКОЙЛ-Коми традиционно поддерживает этот турнир, – отметил организатор соревнований Яков Кайль. – Мы благодарны нефтяникам за помощь и сохранение памяти о заслуженном нефтянике СССР, почетном гражданине Ухты Владимире Никифоровиче Мишакове.

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