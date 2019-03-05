ЕГЭ по-взрослому: "не более ДВА миллиона" - найди ошибку

Тишина и еле слышное поскрипывание ручек - в классе пишут ЕГЭ, но за партами склонили головы над заданиями не старшеклассники, а их папы и мамы. Столь очевидный парадокс имеет логичное объяснение: сегодня столица Коми подключилась к общероссийской акции "ЕГЭ для родителей". Экзамены проходили в школе №12. В поток родителей, переживающих за своих чад, влилась журналистка "КП в Коми".

Экзамены проходили в школе №12. Организаторы полностью воссоздали все организационные этапы ЕГЭ: от регистрации и вплоть до сдачи заполненных тестовых заданий. Уже на пороге школы меня встретили "вежливые люди" - охранники и учителя. После непродолжительной проверки документов мне показали, как пройти к школьному гардеробу, а оттуда уже отправили на регистрацию.

Перед ЕГЭ все проходили через регистрациюФото: Алиса КОЗЛОВА

Конечно, выпускников на экзаменах обычно значительно больше, чем родителей. Взрослые подтягивались к школе по одному или небольшими группами, но никто из сегодняшних "экзаменуемых" не остался без внимания. Уверена на все 100 процентов, что школьников на ЕГЭ встречают такой же доброй улыбкой и каждому терпеливо объясняют, где можно оставить личные вещи и как пройти в класс.

У школьников экзамены еще впереди, ну а сегодня родители попытались прочувствовать, каково это сдавать Единый государственный экзамен. Взрослые - мужчины и женщины - регистрировались, проходили проверку металлоискателем, а затем в коридоре перед классом терпеливо ждали начала испытаний.

- Волнуетесь? - подхожу я с вопросом к одной женщине.

- Есть немного. Я пришла по заданию класса, учительница вместе с детьми решила, что именно я справлюсь с ЕГЭ. Я не могу их подвести, надо бы постараться, - объяснила мне респондентка, представившаяся Екатериной Левкиной. - Сын заканчивает в этом году школу, он у меня очень самостоятельный, к выпускным экзаменам готовится сам, без помощи репетиторов. А я пришла сюда, чтобы всему классу рассказать, что их ждет в конце учебного года.

Среди родителей я замечаю даму пожилых лет, подхожу к ней все с тем же вопросом.

- Нет, не волнуюсь. Я пришла сюда из любопытства, мне очень интересно узнать, как молодежь сдает экзамены, - с улыбкой на лице отвечает собеседница, но при этом уточняет, - у меня внучка в этом году оканчивает школу, она и попросила меня прийти сюда.

Статусность акции придало участие главы регионального минздрава и депутата Госсовета КомиФото: Алиса КОЗЛОВА

Статусность мероприятию придало участие министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина и депутата Госсовета республики Сергея Артеева. Представители власти записались на разные предметы: глава минздрава - на русский язык, а парламентарий, как выпускник физ-мата, решил освежить в памяти знания по математике.

- У меня интерес исключительно профессиональный. Я, как депутат, должен иметь представление, как организована процедура проведения ЕГЭ, а, как председатель комитета по соцполитике, я должен понимать методику и порядок организации экзаменов, - объяснил цель, которая подвигла его к участвовать в акции депутат Сергей Артеев.

Сам парламентарий окончил школу 24 года назад, когда еще действовала экзаменационная, а не тестовая система сдачи выпускных.

- Я хорошо помню свои экзамены, тогда я совершенно не переживал и сдал выпускные на хорошие оценки. Ко всем экзаменам я готовился со всей основательностью, рассчитывая только на собственные знания. Иногда, крайне редко, позволял себе пользоваться шпаргалками, но это касалось только тех вопросов, которые мне очень трудно было запомнить. Шпаргалка, как конспект, помогала вспомнить какие-то детали, восстановить в памяти ответ на вопрос, - честно признался Сергей Артеев.

ЕГЭ шпаргалки исключает - такова особенность тестовой системы, и в этом ее существенный плюс. На современных экзаменах все строго: телефоны, сумки, пеналы и тетрадки - все под запретом, спрятать шпору просто некуда. Экзамен школьники сдают под пристальным наблюдением учителей и видеокамер. Так что нынешним экзаменуемым приходится надеяться только на собственные знания.

Пока я беседовала с депутатом Артеевым, в классы уже стали запускать родителей. Мне повезло оказаться в одном классе с министром здравоохранения. Дмитрий Березин выбрал русский язык.

- Я очень уверенно себя чувствую в этом предмете, считаю себя грамотным человеком, - объяснил глава минздрава.

Руководитель минздрава Дмитрий Березин (на первой парте) сдавал тесты по русскому языку.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Как только родители заняли все парты, а садиться разрешили по одному и в шахматном порядке, началась вводная часть экзамена. Всем нам подробно объяснили правила ЕГЭ, показали, как заполнять документы, рассказали, что разрешено и что запрещено на экзамене. А после раздали листочки с заданиями, и в классе воцарилась тишина.

- Так, я не понял, где что ставить? Детям-то это объяснят, - возмущенно спросил Дмитрий Березин.

К министру тут же подбежали две учительницы, которые терпеливо разъяснили, куда писать ответы на вопросы.

Министр покинул класс уже через 30 минут - он не писал сочинение. А я решила выполнить все задания ЕГЭ: и тестовую, и творческую часть. Мне, как человеку с опытом, вопросы в тестах показались крайне простыми. Ну, разве сложно правильно расставить ударения в словах? Один из вопросов даже позабавил своей очевидностью: надо было исправить фразу "не более Два миллиона". Тема для сочинения вдохновляла, мне предлагалось поразмышлять на тему Великой Отечественной войны. Буквально за 20 минут из под моего пера вышло небольшое эссе с рассуждениями о великом подвиге советского народа.

Покидая класс, я неожиданно для себя почувствовала удивительную легкость на душе. С таким же чувством я, будучи школьницей, уходила с экзамена с твердой пятеркой.