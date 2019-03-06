В Сыктывкаре на помойке нашли лабрадора с пробитым черепом. Собака была придавлена диваном

Вопиющий случай жестокости по отношению к собаке произошел сегодня в Сыктывкаре. Во дворе дома на ул.Морозова,29 в мусорном контейнере был найден лабрадор с пробитым черепом. Несчастное животное было придавлено диваном.

У несчастного пса голова была пробита в трех местах. Фото: группа "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Неизвестно, кто и когда выбросил бедного пса на помойку. Но сегодня днем, примерно в 11:55, женщина, проходившая мимо мусорной площадки, услышала, как скулит собака. Подойдя поближе к контейнеру она ужаснулась: среди отходов с трудом можно было разглядеть собаку. Животное не могло двигаться, поскольку прямо над ним находился старый диван. Горожанка тут же позвонила в МЧС. На место происшествия прибыли сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы Сыктывкара. Спасатели вытащили пострадавшую собаку и передали ее волонтерам городского приюта для бездомных собак "Друг".

Объявлен сбор помощи для пострадавшего лабрадора. Фото: группа "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Волонтеры доставили бедного лабрадора в ветеринарную клинику. Собака находилась в тяжелом состоянии, ветеринары диагностировали три открытые раны на голове, перелом черепа, сотрясение мозга и перелом костей таза.

Сейчас волонтеры приюта для собак "Друг" объявили сбор средств для оплаты услуг клиники и дальнейшее лечение лабрадора:

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