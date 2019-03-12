В Коми оборот твердых бытовых отходов проконтролируют эксперты Российского экологического общества

В Коми будет реализован национальный проект "Экология". В рамках грандиозной федеральной программы планируется обустройство заповедника в Койгородском районе - это первое направление, по которому республика получит финансирование из российской казны. Второе направление, самое злободневное и животрепещущее, связано с обращением с твердыми коммунальными отходами. Руку помощи региону протянуло "Российское экологическое общество".

- Руководитель экологической организации Рашид Исмаилов вышел на наш парламент с инициативой, суть которой заключается в создании экспертной группы. Участники группы будут следить и при необходимости корректировать ход реализации национального проекта в Республике Коми. В экспертную группу вошли 25 человек - ученые, общественники, преподаватели Сыктывкарского госуниверситета. Мы создали очень сильную экспертную площадку, - объяснила "КП в Коми" цель сотрудничества Надежда Дорофеева, спикер Госсовета Коми.

Председатель регионального парламента отметила, что работа экспертов будет носить абсолютно прозрачный характер.

- Все участники группы будут давать интервью, открыто высказывать свое мнение по поводу реализации нацпроекта в нашей республике, - заявила "КП в Коми" спикер.

Республика Коми - первый регион, с которым выстраивает тесное сотрудничество Российское экологическое общество. Сегодня на заседании президиума регионального парламента депутаты одобрили предложение спикера о заключении соглашения о сотрудничестве между Госсоветом Коми и Общероссийской общественной организацией по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество".