Парламентарии Коми запретили гражданам включать шумные бытовые приборы после 22 часов

Парламент Коми ограничил время использования бытовых приборов. Теперь в ночное время суток нельзя будет даже посушить феном волосы, если шум от элетроприбора создаст дискомфорт соседям. Ограничения распространяются на всю бытовую технику, издающую громкие звуки.

Региональный закон "О тишине" запрещает нарушать покой граждан с 22 часов до 7 утра в будни, и с 22 часов до 9 утра в выходные дни. Депутаты внесли коррективы в нормативный акт и решили запретить использовать в указанное время бытовые приборы. Инициатор законопроекта заместитель председателя Госсовета РК Владимир Косов, выступая с парламентской трибуны, подчеркнул, что в Государственный Совет поступило сотни обращений от граждан, не довольных излишне шумной бытовой техникой у соседей.

- Есть данные: только за 10 месяцев текущего года 1 тысяча 638 граждан написали жалобы на громкие звуки электроприборов, и в 70 % судом были приняты решения об административных нарушениях, - подкрепил свою инициативу сухой статистикой Владимир Косов.

Инициатива вице-спикера спровоцировала поляризацию мнений среди парламентариев. Одни депутаты решительно поддерживали Владимира Косова, а другие, в том числе и единороссы, попросили притормозить принятие столь неоднозначного законопроекта. В частности, депутат-коммунист Олег Михайлов назвал идею коллеги избыточной нормой.

- У нас уже есть закон "О тишине", есть Административный Кодекс, запрещающий шуметь в ночное время суток. Зачем нам создавать еще один документ, который будет касаться бытовых приборов? - задал вполне резонный вопрос представитель КПРФ.

Автор законодательной новеллы ответил, что инициатива исходит от граждан. В Госсовет поступали сотни жалоб на шумную бытовую технику. Более того, законопроект прошел согласование с прокуратурой и органами юстиции.

Владимира Косова поддержал заместитель руководителя аппарата Госсовета Коми Игорь Труфаков.

- В республике уже сложилась практика принятия решений Верховного суда РФ, поэтому в регионах необходимо конкретизировать ситуацию с отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях, - объяснил Игорь Труфаков.

На недоработку законопроекта указал единорос Александр Гайворонский.

- Каким образом планируется измерять уровень шума? Вы же знаете, что простая электробритва или телевизор создают шум на уровне 60-70 децибел. Как этот закон будет работать, - поинтересовался депутат Гайворонский.

Его коллега по фракции Дмитрий Кологривый высказал более жесткую критику по поводу корректировок.

- А вам не кажется, что этим законом мы открываем возможности для вмешательства в частную жизни? Человек находится в своей квартире, а мы должны ему указывать, в какое время включать или не включать бытовую технику, - спросил Дмитрий Кологривый.

Чуть шире взглянула на проблему Екатерина Руденко.

- А теперь представьте: в доме работало кафе, и двое жильцов, проживающих в разных подъездах писали жалобы в полицию по поводу ночного шума от посетителей кафе. Несчастный предприниматель-владелец заведения вынужден был передать помещение федеральной сети, - привела пример из жизни госпожа Руденко.

Ее успокоила спикер парламента Надежда Дорофеева.

- Закон будет мониториться, при необходимости мы обязательно его скорректируем, - пообещала председатель Госсовета Коми.

В дебаты вновь вмешался коммунист Михайлов.

- Закон открывает возможности для массового доносительства друг на друга, - выразил опасения Олег Михайлов.

Несмотря на прозвучавшие и вполне обоснованные мнения против принятия поправок, большинство депутатов все же поддержали корректировки. За инициативу Владимира Косова проголосовали 20 законодателей, 5 голосовали против и один воздержался.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В Коми запрещено нарушать тишину и покой граждан с 22:00 до 7:00 в будние дни (с понедельника по пятницу включительно), с 22:00 до 9 : 00 в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни.Также запрет распространяется на ремонтные работы, перепланировку в квартирах и помещениях общего пользования с 13:00 до 15:00 (в будни и выходные).