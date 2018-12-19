2018-12-19T14:45:41+03:00
Общество

Запретят ли в Коми пользоваться бытовыми приборами ночью?

Региональный парламент вновь рассматривает поправки к закону "О тишине"
Алиса КОЗЛОВА
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Домохозяйки взволнованы: неужели депутаты запретят ночную уборку? Фото: www.remont.ruДомохозяйки взволнованы: неужели депутаты запретят ночную уборку? Фото: www.remont.ru
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Парламент Коми вновь вернулся к вопросу, который волнует большинство домохозяек. Депутаты решили запретить жителям республики включать бытовые электроприборы в ночное время суток.

.Соответствующие поправки в закон "О тишине" был рассмотрен сегодня на заседании комитетов Госсовета РК. Большиство депутатов поддержало корректировки, но нашлись и те, кто потребовал отправить законопроект на доработку. Среди них - Степан Чураков, председатель комитета по бюджету, экономической политике.

Степан Чураков - один из немногих депутатов, не поддержавших поправки в закон "О тишине". Фото: www. 11.rodina.news

Степан Чураков - один из немногих депутатов, не поддержавших поправки в закон "О тишине". Фото: www. 11.rodina.news

- Кто и как будет измерять децибелы громких звуков? Есть правила Роспотребнадзора, в которых введено ограничение на уровне 50 децибелов, для сравнения: машинка для бриться создает шум на уровне 70 децибелов. Мое личное мнение - закон еще не доработан, в документах отсуствует порядок выявления нарушения. Полицейский не сможет определить уровень шума, а сотрудники Роспотребнадзора придут в квартиру пострадавшего только на следующий день, - разъяснил свою позицию Степан Чураков.

Отметим, законодательный акт внесен на рассмотрении парламента вице-спикером Госсовета РК Владимиром Колосовым. В сентябре депутатам предложили проголосовать за запрет включать ночью стиральные машинки и пылесосы. Сегодня на комитеты была вынесена новая редакция законодательного акта, теперь запрет распространяется на всю бытовую технику.

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