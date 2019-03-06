2019-03-06T11:34:10+03:00
Туризм

Кировчанин на мотоцикле доехал через Коми до Нарьян-Мара

Илья Сабанцев за четыре дня преодолел 1500 километров
Ольга СОЛОВЕЙ
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Илья Сабанцев (второй справа) проехал 1500 километров за четыре дняИлья Сабанцев (второй справа) проехал 1500 километров за четыре дняФото: vk.com
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Кировчанин Илья Сабанцев на мотоцикле совершил путешествие за Полярный круг. Маршрут прошел через несколько городов Коми: Киров — СыктывкарУхтаПечораУсинск - Полярный Круг — Нарьян-Мар. Как признается сам путешественник, до него на такой путь на мотоцикле никто не решался.

- В Усинск мы поехали, потому что никто раньше по этому маршруту не ездил. Добраться туда можно только зимой, когда встают зимники. Летом были попытки, но люди разворачивались и возвращались обратно, потому что там грязь может залить мотоцикл, - пояснил Илья Сабанцев.

В качестве транспортного средства мотоциклист выбрал BMW F650 ST с коляской. При этом сам транспорт подготовили к суровой Коми погоде: руль снабдили подогревом, установили шипованную резину, на стекла установили защиту от ветра. Также были установлены переключатели, включающие подогрев шлема, тела и ног.

На этом красавце путешественник проехал от Кирова до Нарьян-Мара Фото: vk.com

На этом красавце путешественник проехал от Кирова до Нарьян-МараФото: vk.com

- Первые 100 километров до Ухты было тяжело быстро идти, много спусков, подъемов и крутых поворотов. Сказывается то, что я пропустил школу колясочных мотоциклов в юношестве, хочется лечь в повороте, а надо рулить, как на машине, от этого еду неуверенно. На улице минус 20, сначала мерзли ноги, но после первого чаепития отогрелись, - описывал свой путь гонщик.

На всех остановках маршрута Илью встречали байкеры республики, которые с радостью предоставляли ему крышу над головой. На свой маршрут путешественник потратил четыре дня и проехал 1500 километров в одну сторону.

Сейчас Илья Сабанцев уже вернулся обратно в Киров. Кстати, обратно он добрался уже на машине, а мотоцикл сдал в транспортную компанию, которая привезет его на родину путешественника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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