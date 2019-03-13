Верховный суд Коми направил Елену Шабаршину в "желтый дом"

Экс-председателю Избирательной комиссии Коми Елене Шабаршиной предстоит пройти амбулаторное психолого-психиатрическое обследование, поскольку Верховный суд Коми оставил в силе решение суда первой инстанции. Напомним, 28 декабря Сыктывкарский горсуд направил фигурантку уголовного дела о взятках на обследование в Коми Республиканскую психиатрическую больницу.

В "желтый дом" обвиняемую отправят по требованию прокуратуры. Сторона обвинения пытается выяснить, каким было психологическое и психиатрическое состояние фигурантки на допросе у следователя. Во время допроса Елена Шабаршина дала признательные показания и подписала явку с повинной. После этого обвиняемая совершила попытку суицида. Фигурантка настаивает, что оговорила саму себя, находясь в состоянии сильного стресса.

- Это прямое нарушение прав человека. Я не понимаю, как можно сейчас давать оценку душевного состояния Елены Викторовны по ситуации, которая произошла два с половиной года назад. Человек непостоянен, за период досудебного и судебного расследования Елена Викторовна изменилась. Сейчас это уже не тот человек, который способен свести счеты с жизнью, - прокомментировала "КП в Коми" решение суда адвокат Инга Красикова.

Елена Шабаршина уже проходила две психолого-психиатрические экспертизы - в Сыктывкаре, а затем в клинике имени Сечина. В результатах обеих экспертиз есть существенные противоречия, но в обоих случаях врачи признали ее вменяемой.

Напомним, что Елена Шабаршина обвиняется в получении взяток от первого заместителя Главы Коми Алексея Чернова (ныне фигурант "дела Гайзера"). По данным следствия, Чернов регулярно передавал обвиняемой деньги за информацию о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, а также сообщала предварительные итоги голосования и информацию о кандидатах. Общая сумма взятки, вменяемой ей в вину, составила 6 миллионов 680 тысяч рублей.