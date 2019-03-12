2019-03-12T15:07:09+03:00
Общество

Бывший председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина: «Если я отправлюсь в стационар, то фактически лишусь свободы»

Фигурантка дела о взятке выступила сегодня в Верховном суде республики
Дарья ЮДИНА
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Елена Шабаршина не видит смысла в третьей психолого-психиатрической экспертизеЕлена Шабаршина не видит смысла в третьей психолого-психиатрической экспертизе
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Сегодня в Верховном суде Коми прошло заседание по делу бывшего руководителя Избиркома республики Елены Шабаршиной. Суд продлил рассмотрение апелляции по поводу повторной психолого-психиатрической экспертизы для фигурантки.

Напомним, что третью экспертизу для Елены Шабаршиной попросил прокурор, чтобы выяснить, в каком состоянии находилась подсудимая во время написания явки с повинной. И сыктывкарские врачи, и эксперты Центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского пришли к заключению, что экс-председатель Избиркома в это время находилась в измененном психологическом состоянии.

Сегодня на прениях подсудимая выразила сомнения по поводу необходимости в третьей экспертизе. Она заявила, что положение сторон в городском суде было неравноправным. По её мнению, судья проигнорировал ходатайства со стороны защиты, при этом удовлетворив просьбу прокурора о проведении третьей экспертизы:

- Для меня непонятен и странен тот факт, что суд назначил третью экспертизу, не оценив должным образом две предыдущие. Чем обосновано стационарное обследование? Прокурор не сообщил об этом в своем ходатайстве. Из постановления это тоже неясно? - недоумевает Елена Шабаршина.

Фигурантка дела о взятке объяснила свое нежелание проходить ещё одну экспертизу:

- Если я отправлюсь в стационар, то фактически лишусь свободы. Экспертизы причиняют мне физические и моральные страдания. Зачем мне проходить через одни и те же исследования? Если не понравится третья экспертиза, назначат четвертую? Специалисты уже пришли к однозначному выводу, что я вменяема. А подавляющее количество вопросов в постановлении городского суда касаются именно этого факта, - привела аргументы в свою защиту экс-председатель Избиркома РК.

Адвокат Елены Шабаршиной подчеркнула, что её подзащитную не нужно помещать в стационар. Для того, чтобы выяснить в каком состоянии находилась её доверительница в момент признания, достаточно ретроспективного амбулаторного обследования.

Сторона обвинения в ответ на все возражения указала на то, что вопрос о состоянии подсудимой не раз поднимался во время рассмотрения дела. Прокурор считает, что стационарное обследование необходимо для более полного изучения данного вопроса.

Выслушав обе стороны, Верховный суд Коми продлил рассмотрение апелляции. Следующее заседание состоится 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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