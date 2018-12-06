2018-12-06T13:01:31+03:00
Происшествия

Экс-председатель Избиркома просит исключить из дела данные о "черной кассе"

Скандальный документ, по версии следствия, указывает на получение взяток первыми лицами Республики Коми
Алиса КОЗЛОВА
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Елена Шабаршина обвиняется в получении взятки на сумму свыше 6 млн рублейЕлена Шабаршина обвиняется в получении взятки на сумму свыше 6 млн рублейФото: Алиса КОЗЛОВА
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Скандальную таблицу о возможных взятках требуют исключить из материалов уголовного дела бывшего председателя Избиркома РК Елены Шабаширной. Напомним, обнародованная на суде таблица вызвала большую шумиху. Следствие предполагает, что цифры в ней означали суммы взяток, а литеры - фамилии, имена и отчества взяткополучателей.

Таблица содержала следующую информацию: " ТВА - 1,5 миллиона; ЧАЛ - 1 миллион, ТВА - 1 миллион, ЕМБ - 150 тыс., Род. - 125 тыс., Бур - 100 тыс., Борд. - 100 тыс., Шаба. - 80 тыс, Тук.- 100 тыс., ЧАЛ (С) - 50 тыс., К Юри. - 30 тыс, СМИ - 50 тыс, Т Руд - 30 тыс." Следствие полагает, что именно эти данные являются доказательством финансового поощрения членов преступного сообщества. "Черную кассу" вел Константин Ромаданов, экс-заместитель правительства РК (ныне осужден на 7 лет лишения свободы со штрафом в 170 млн рублей).

А вот защитники Елены Шабаршиной не согласны с предположением стороны обвинения.

- Мы не понимаем, почему таблица фигурирует только в материалах дела Елены Шабаршиной? Почему этот документ отсутствует в деле Вячеслава Гайзера? - задает вполне резонный вопрос Жанна Деменкова, адвокат подозреваемой.

Защитник рассказала, что запрашивала копию этого же протокола осмотра из дела Гайзера. Следователи не нашли в многочисленных томах дела бывшего главы Коми аналогичной таблицы.

- Хочется задать вопрос обвинителю: как так получается, что в деле Шабаршиной таблица есть, а в деле Гайзера этого документа нет?

Справка "КП в Коми"

Бывший председатель Избиркома РК Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования Алексею Чернову, бывшему заместителю главы Коми. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.

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