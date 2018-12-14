2018-12-14T12:29:16+03:00
Общество

Елена Шабаршина вновь оказалась на больничной койке

Экс-председатель Избиркома находится в Коми республиканской клинической больнице
Алиса КОЗЛОВА
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Елена Шабаршина проходит обследование в Коми республиканской клинической больницеЕлена Шабаршина проходит обследование в Коми республиканской клинической больницеФото: Алиса КОЗЛОВА
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Бывший председатель Избирательной комисии Коми Елена Шабаршина вновь оказалась на больничной койке. Подозреваемая в получении взяток сейчас находится в Коми республиканской клинической больнице. Об этом "КП в Коми" сообщила защитник фигурантки Жанна Деменкова.

- Елена Викторовна страдает хроническими заболеваниями и сейчас проходит обследование в больнице. Мы очень надеемся, что уже через 10 дней ее выпишут, - рассказала "КП в Коми" адвокат.

Сейчас здоровью Елены Шабаршиной ничто не угрожает. А ведь когда-то подозреваемая находилась на грани жизни и смерти. Попытку суицида она совершила в июле 2016 года после допроса у следователя, когда ей было предъявлено обвинение. Не исключено, что фигурантке вновь придется пройти обследование, но уже по требованию прокуратуры. Напомним, на прошлом заседании представитель гособвинения ходатайствовал о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы для фигурантки.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взятки ей передавал Алексей Чернов (экс-заместитель Главы Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не так далее. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.

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