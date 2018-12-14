2018-12-14T20:03:58+03:00
Общество

Елена Шабаршина вновь оказалась на больничной койке

Экс-председатель Избиркома находится в Коми республиканской клинической больнице
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Елена Шабаршина проходит обследование в Коми республиканской клинической больницеЕлена Шабаршина проходит обследование в Коми республиканской клинической больницеФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Бывший председатель Избирательной комисии Коми Елена Шабаршина вновь оказалась на больничной койке. Подозреваемая в получении взяток сейчас находится в Коми республиканской клинической больнице. Об этом "КП в Коми" сообщила защитник фигурантки Жанна Деменкова.

- Елена Викторовна страдает хроническими заболеваниями и сейчас проходит обследование в больнице. Мы очень надеемся, что уже через 10 дней ее выпишут, - рассказала "КП в Коми" адвокат.

Сейчас здоровью Елены Шабаршиной ничто не угрожает. А ведь когда-то подозреваемая находилась на грани жизни и смерти. Попытку суицида она совершила в июле 2016 года после допроса у следователя, когда ей было предъявлено обвинение. Не исключено, что фигурантке вновь придется пройти обследование, но уже по требованию прокуратуры. Напомним, на прошлом заседании представитель гособвинения ходатайствовал о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы для фигурантки.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взятки ей передавал Алексей Чернов (экс-заместитель Главы Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не так далее. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево