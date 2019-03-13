2019-03-13T12:04:59+03:00
Общество

В Сыктывкаре планируют открыть новый сквер: в мэрии обсудили границы зоны отдыха

Горожане давно облюбовали для прогулок территорию, расположенную за Стефановским собором
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Разработчик проекта межевания рассказала об его особенностяхРазработчик проекта межевания рассказала об его особенностяхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре на участке между улицей Свободы и Кутузова планируют открыть новый сквер для жителей города. В мэрии прошли общественные слушания для того, чтобы утвердить проект межевания будущей зоны отдыха горожан.

Территория, расположенная прямо за Стефановским собором, уже давно стала зоной отдыха для взрослых и детей. Крутой склон оврага пользуется популярностью у детворы зимой — с него катаются на ледянках, рюкзаках и ватрушках. Но при этом объект в соответствии с действующими правилами землепользования располагается в зоне Ж2 (зона застройки средними и малоэтажными жилыми домами). То есть в любой момент на участке можно построить, к примеру, гараж, и это будет вполне законно.

Так участок выглядит со спутника Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Так участок выглядит со спутникаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Именно поэтому цель разработки межевания территории - установление границ будущей зоны отдыха, чтобы исключить риск застройки участка объектами недвижимости. Кстати, площадь участка межевания составляет 12 080 квадратных метров.

- В границах земельного участка расположены охранные зоны, ливневые канализации, газопровод. Территория входит в зону с особыми условиями использования - это зона санитарной охраны источников водоснабжения, зона охраняемого природного ландшафта, санитарно-защитная зона предприятий и сооружений, а также зона санитарной охраны источников водоснабжения, - отметила разработчик проекта межевания.

Владимир Рунг переложил соединить сквер с улицей Свободы Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Владимир Рунг переложил соединить сквер с улицей СвободыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Интересную идею озвучил главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг. Он предложил присоединить сквер к улице Свободы, где генеральным планом предусмотрено возведение бульвара. Нагляднее - в видео.

План межевания сквера за Стефановским собором в Сыктывкаре.

Идея вызвала неоднозначную реакцию участников общественных слушаний, которые посчитали ее трудноосуществимой. Отметим, что предложения и замечания по проекту межевания сыктывкарцы могут вносить в мэрию до 19 марта. Для этого можно написать письмо в комиссию по землепользованию и застройке по адресу кабинет №215, улица Бабушкина, 22. Также можно позвонить по телефону - 21-43-10.

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Не всех устроили туманные перспективы сноса и отсутствие четкого ответа, где им придется жить, когда старые «деревяшки» станут руинами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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