2019-03-07T15:47:56+03:00
Общество

Стройжилнадзор Коми написал обращение в прокуратуру с просьбой проверить сыктывкарскую мэрию

Причина раздора - страшные дома №№61 и 69 по Октябрьскому проспекту
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Кирпичная кладка беспрерывно осыпаетсяКирпичная кладка беспрерывно осыпаетсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Стройжилнадзор Коми больше года назад направил заключение в мэрию о том, что дома №№61 и 69 по Октябрьскому проспекту имеют угрозу обрушения и опасны для проживания. Однако до сих пор межведомственная комиссия при мэрии не приняла никакого решения в отношении этих зданий, хотя все сроки вышли. Специалисты надзорного ведомства написали обращение о бездействии городской администрации в прокуратуру, о чем они сообщили «Комсомолке».

Специалисты Стройжилнадзора побывали в инфернальных домах №№61 и 69 в ноябре 2017 года. Они провели визульный осмотр и сделали вывод, что «существует вероятность обрушения перекрытий домов, есть угроза жизни и здоровью граждан». Заключение направили в мэрию для принятия соответствующего решения межведомственной комиссией.

Как уточнили в надзорном ведомстве, на основании их заключения межведомственная комиссия должна провести оценку дома и принять решение или о признании дома аварийным и подлежащим сносу, или о реконструкции зданий.

- Вместе с тем, по настоящее время решение в отношении многоквартирных домов № 61 и № 69 по Октябрьскому проспекту комиссией не принято. Служба поддерживает оценку, что дома создают угрозу жизни и здоровью граждан. Учитывая изложенное, мы направили обращение в прокуратуру Коми для принятия мер прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.

Добавим, что в марте прошлого года независимые специалисты из Магнитогорска провели инструментальную экспертизу домов №№61 и 69. Их заключение расходится с выводами специалистов Стройжилнадзора: в зданиях можно провести капитальный ремонт. После подготовки проектно-сметной документации администрация столицы Коми будет искать подрядчика для капитального обновления домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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