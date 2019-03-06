«Пусть лучше дом снесут!» Жильцы старых пятиэтажек в центре Сыктывкара считают, что капитальный ремонт зданиям не поможет

С января в Коми в три раза повысили тариф за капитальный ремонт. По заверениям чиновников, теперь в республике наконец-то отремонтируют те дома, которые давно ждали своей очереди. Среди них жители домов пятиэтажек №№69 и 61 по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре. Их ожидание смешано с нотками обреченности, потому что их главное желание – не отремонтировать, а сравнять дом, в котором живут, с землей. Горожане опасаются, что здания от ветхости могут разрушиться и похоронить их под руинами.

«Комсомолка» узнала, как городских квартирах с проваливающимися полами и дырами в стенах, среди плесени и грибка, живут люди, и какая судьба ждет эти дома в центре столицы Коми.

Филиал коммунального ада

Эти дома, наверное, можно было бы назвать хрущобами, но со стороны они еще выглядят как рядовые пятиэтажки Сыктывкара. Десятки горожан ежедневно проходят по Октябрьскому проспекту мимо домов 1964 и 1965-х годов постройки напротив бани №4 в центре столицы. Но мало кто догадывается, что внутри здания напоминают филиал коммунального ада. Получасовой экскурсии по дому хватит, чтобы появляться здесь больше никогда не захотелось.

Мало кто догадывается, что внутри здания напоминают филиал коммунального адаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Двери во всех подъездах даже в мороз открыты нараспашку. При входе внутрь в нос бьет стойкий запах мочи, а взгляд задерживается на рассыпающейся кирпичной кладке. Стоит нечаянно тронуть стену рукой, как кусок размокшего кирпича летит вниз. Стараясь не касаться махровых от отсыревшей краски стен, поднимаешься по лестнице и с опаской смотришь на металлические подпорки под ней.

Кирпичная кладка беспрерывно осыпаетсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Внутри каждой секции – общая кухня, душ, туалет и ванная комната. Агахан поселился в доме №69 восемь месяцев назад. За это время он привык к тому, что потолок осыпается и штукатурка падает прямо к кастрюлю, когда он готовит еду. Как и остальные жильцы приспособился к холоду, когда в доме отключают отопление. Он просто вместе с остальным использует опасный, но удобный для всех метод – включает на кухне все газовые конфорки.

Агахан живет в невыносимых условиях уже шесть месяцевФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Скоро наш дом сложится»

В отличие от Агахана, Дмитрий Иванов обитает в общежитии №69 почти 20 лет. Поэтому относится к дому с большей заботой. На свои деньги он сделал ремонт в общей кухне, постелил на пол ковер. Но от агрессивного черного грибка это не спасает: тот прорывается через сотни слоев водоэмульсионной краски. Грибок окутал все секции – ползет по потолку, разъедает туалетные стены.

Черный грибок разъедает стеныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В туалете и душе – сквозные дыры, которые сами жильцы замазывают бетоном или забивают паклей. Если этого не сделать, то из подъезда любой мог бы заглянуть в туалет. Самое большое опасение жителей дома – лестница, к которой десять лет назад приделали металлические опоры, чтобы она не обрушилась, и трещины на фасаде. Жильцы обреченно говорят: «Скоро наш дом сложится, будут жертвы, но никому до этого нет дела».

- Я точно помню, что несколько лет назад на доме повесили объявление, мол, его снесут в 2017 году. Мы все ужасно обрадовались. Затем срок перенесли до 2019-2020 годов, а потом разговоры о сносе утихли вовсе, - отметил Дмитрий Иванов.

Звезды сводок новостей

Дома №№ 69 и 61 - несколько лет «звезды» новостей о коммунальном ужасе в Сыктывкаре. Только ленивый не снимал репортаж из дома с готовыми декорациями фильмов ужасов. Новый виток интереса – 2017 год, когда под пол провалилась женщина, зацепила ногой лопнувшую трубу с горячей водой и получила ожог.

В доме №№69 у подъезда №3 от крыши до третьего этажа проходит вертикальная трещинаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После этого случая в опасный дом пришли общественники Общероссийского народного фронта и специалисты «Стройжилнадзора Коми». Последние провели визульный осмотр и сделали вывод, что «существует вероятность обрушения перекрытий домов, есть угроза жизни и здоровью граждан». Заключение направили в мэрию и Минстрой РК.

В 2017 и 2018 году в ОНФ говорили, что единственное решение проблемы – переселение жителей и снос дома. Это, по словам общественников, выйдет дешевле капитального ремонта зданий. По данным мэрии, в 2001 году износ домов уже составлял 25%. Насколько сейчас, спустя 18 лет, изношен дом никто не изучал.

Ремонтировать нельзя снести

Однако мэрия Сыктывкара решила не сносить здания. В феврале прошлого года прошел электронный аукцион на техническое обследование несущих и ограждающих конструкций домов, который выиграла компания из Магнитогорска. В марте 2018 года специалисты приехали в Сыктывкаре и провели не только визуальный осмотр, но и необходимые технические исследования.

Двери в подъезды открыты нараспашку даже в самые лютые морозыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Проводили работу согласно техническому заданию. Это инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, расчет несущей способности конструкций, определение категории технического состояния несущих конструкций и здания в целом, - отметил директор магнитогорской фирмы Ильдар Хабиров.

В итоге, эксперты постановили: в доме можно жить, если сделать в нем капитальный ремонт, а именно – починить крышу, стены, фундамент и перекрытия. То есть заменить практически все.

Сейчас специалисты завершают подготовку проектно-сметной документации по ремонту дома. После поиска подрядчика будет известно, когда приступят к работам по обновлению здания. Отметим, что дома ежегодно латают и по программе капитального ремонта. Например, в 2017 году на них выделили рекордные 7, 5 млн рублей на ремонт внутридомовых инженерных сетей. В 2018 году (жду ответа), а в 2019 году — (жду ответа).

Но как жить-то?

Но с позицией мэрии не согласны жители домов. Им хочется, чтобы здания признали аварийными, стерли с лица земли, а их расселили, предоставив жилье на замену. Но вина за ужасное состояние домов лежит не только на управляющей компании или мэрии, но и на плечах самих жителей, считает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.

Кухню тоже поработил черный грибокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Если бы я жила в этих домах, то первым делом надела бы перчатки, собрала бы субботник и для начала почистила подъезды. Если я собственник, то я буду добиваться, требовать, а не стоять на месте. Вопрос прежде всего к людям – до чего довели дома? Мэрия считает, что капремонт сделать целесообразнее, чем сносить дома. Мы с этой позицией согласны, потому что была проведена строительная экспертиза, с ее выводами сложно спорить. А дальше будем наблюдать, как ремонт будет выполняться, - отметила Анфилатова

По словам общественницы, больше половины обитателей домов снимают жилье, а собственникам все равно, что происходит в стенах опасного здания. К зиме 2017 года коммунальщики вставили все окна в общежитии, но в новогодние каникулы жильцы уничтожили пять окон. Разрушение кирпичной кладки, сообщает Управление ЖКХ Сыктывкара, тоже вина собственников, которые допустили гидроизоляцию душевых кабин и оставляли открытыми тамбурные двери. Многие давно плюнули на внешний вид подъездов: мусор, грязь, разбитые окна – это все результаты отношения к зданию самих жителей.

Что будет с этими домами? Когда возьмутся за его спасение? Обваливающиеся полы и кирпичная кладка продолжают пугать жильцов, которые почти не надеются на скорый ремонт, но верят в переселение.

Что не так с домами №№61, 69 на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре:

- на фасаде местами разрушены кирпичи (д. №61)

- у третьего подъезда от крыши до третьего этажа проходит вертикальная трещина, на уровне четвертого этажа трещина сквозная – на всю толщину стены (д. №61)

- в первом подъезде на 4-м этаже на потолке провисает бетонная плита (д. №61)

- в цоколе есть сквозные отверстия диаметром до 1 метра (д. №69)

- разрушение кирпичной кладки в цоколе фундамента (д. №69)

- регулярно затапливается подвальное помещение. Вода вытекает из сквозных отверстий в цоколе фундамента во двор дома (д. №69)

- во всех подъездах разрушены кирпичные стены, в некоторых местах разрушение достигает 30 см в глубину (д. №№ 61,69)

- балконные плиты разрушены, лестничные марши и площадки разрушены до оголения арматуры (д. №№ 61,69)

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