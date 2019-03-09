2019-03-09T08:43:34+03:00
Общество

В Сыктывкаре предложили построить наземное метро

По замыслу, проезд там будет бесплатным
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Автор идеи готов взяться за этот проектАвтор идеи готов взяться за этот проектФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предложил построить в Сыктывкаре наземное метро. Бизнесмен готов взяться за реализацию проекта.

Бичурин – автором проекта «Новое метро России», согласно которому в каждом крупном городе нашей страны планируется построить наземное метро. Предприниматель отметил, что будет готов взяться за реализацию проекта в Сыктывкаре.

– Строительство метро в Сыктывкаре возможно, только если будет режим наибольшего благоприятствования от вашей республиканской и городской администрации, – рассказал Бичурин изданию «Первоисточник».

Бизнесмен отметил, во многих странах до 50% линий городского метрополитена, а в некоторых и все 100%, составляют надземные линии на эстакадах. Затраты на строительство надземного метро в 20 раз меньше, чем на подземное. Также первое дешевле в эксплуатации, безопаснее и комфортабельнее для пассажиров, не потребует государственных дотаций и субсидий за время своего существования. По задумке, проезд на таком метро должен быть бесплатным, а окупаться оно должно за счет торговых площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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