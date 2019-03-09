2019-03-09T13:42:06+03:00
Общество

В Сыктывкаре в мусорном контейнере нашли собаку: полиция ищет хозяев

Полуживой лабрадор был завален мусором и придавлен диваном
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МВД проводит проверкуМВД проводит проверкуФото: vk.com
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Сыктывкарская полиция проводит проверку по факту обнаружения в мусорном контейнере умирающего лабрадора. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

На жуткую находку 6 марта в районе улицы Морозова, 29 натолкнулась местная жительница. Женщина пошла выбрасывать мусор и случайно заметила какое-то движение в контейнере. Приглядевшись, она увидела собаку. Живой лабрадор был завален мусором, а сверху и вовсе придавлен диваном.

Женщина стала звать на помощь, позвонила зооволонтерам и в службу МЧС. Спасатели прибыли на место и помогли вызволить собаку. Как передает «Комиинформ», волонтеры приюта «Друг» доставили пса в ветклинику.

Правоохранители установят хозяев искалеченного пса и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо будет внесен отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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