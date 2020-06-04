Коронавирус в Коми: карта заражения на 4 июня 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 29 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в республике зафиксировали 1455 случаев заболевания. Какие муниципалитеты сегодня показали рост в обзоре «КП-Коми».

Врио главы Коми Владимир Уйба в своем очередном видеообращении сообщил, что 28 случаев заражения COVID-19 сегодня зарегистрировали у вахтовиков. Соответственно, рост показали те муниципалитеты, где трудятся такие рабочие: в Воркуте девять новых случаев, в Усинске четыре, в Печоре один.

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте, Ухте, Вуктыльском, Сосногорском, Усть-Куломском, Койгородском районе цифры в коронавирусной статистике стоят на месте. Остальные муниципалитеты сегодня, к сожалению, данные не обновили.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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