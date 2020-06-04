В сыктывкарской травматологии возможно случилась вспышка COVID-19

Два медика на условиях анонимности рассказали изданию «7x7», что в травматологическом отделении Сыктывкарской городской больницы №1 возможно была вспышка COVID–19: якобы вирусом переболели не менее десяти медиков. Тем не менее, на карантин учреждение не закрывали. Пока нет официального подтверждения информации источников.

Сотрудники травматологии на Гаражной говорят, что якобы в марте в отделении COVID-19 обнаружили у двух пациентов — их госпитализировали в КРКБ, который переоборудован под стационар для лечения больных с коронавирусом. В течении полутора месяцев, утверждает источник «7x7», инфекцию обнаружили еще у десяти сотрудников медицинского учреждения. Якобы среди инфицированных есть и заведующий отделением, и врач, и медсестры и лифтер. По словам анонимов, два человека из перечисленных лежали в реанимации, но сейчас идут на поправку.

Про инфицированных пациентов собеседники портала ничего пояснить не смогли, так как контактных выписывали «под наблюдение». Больница работала и работает в штатном режиме. Как утверждает собеседник, регулярных тестов на коронавирус сотрудникам больницы, работающим с пациентами, не проводили, а с начала июня их перестали делать и пациентам.

Пока официальной информации по фактам, озвученным медиками отделения травматологии, не поступало. Издание не дозвонилось ни до главврача больницы, ни до Роспотребнадзора. В пресс-службе Минздрава попросили послать запрос, на который специалисты ответят в установленные сроки - в течение семи дней.

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