2020-06-04T13:33:46+03:00
Общество

В сыктывкарской травматологии возможно случилась вспышка COVID-19

Больницу на карантин не закрывали
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
На фото Сыктывкарская городская больница №1На фото Сыктывкарская городская больница №1
Изменить размер текста:

Два медика на условиях анонимности рассказали изданию «7x7», что в травматологическом отделении Сыктывкарской городской больницы №1 возможно была вспышка COVID–19: якобы вирусом переболели не менее десяти медиков. Тем не менее, на карантин учреждение не закрывали. Пока нет официального подтверждения информации источников.

Сотрудники травматологии на Гаражной говорят, что якобы в марте в отделении COVID-19 обнаружили у двух пациентов — их госпитализировали в КРКБ, который переоборудован под стационар для лечения больных с коронавирусом. В течении полутора месяцев, утверждает источник «7x7», инфекцию обнаружили еще у десяти сотрудников медицинского учреждения. Якобы среди инфицированных есть и заведующий отделением, и врач, и медсестры и лифтер. По словам анонимов, два человека из перечисленных лежали в реанимации, но сейчас идут на поправку.

Про инфицированных пациентов собеседники портала ничего пояснить не смогли, так как контактных выписывали «под наблюдение». Больница работала и работает в штатном режиме. Как утверждает собеседник, регулярных тестов на коронавирус сотрудникам больницы, работающим с пациентами, не проводили, а с начала июня их перестали делать и пациентам.

Пока официальной информации по фактам, озвученным медиками отделения травматологии, не поступало. Издание не дозвонилось ни до главврача больницы, ни до Роспотребнадзора. В пресс-службе Минздрава попросили послать запрос, на который специалисты ответят в установленные сроки - в течение семи дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работникам Ухтинской психиатрической больницы, где была вспышка COVID-19, отказываются сообщать результаты тестов

Правозащитники написали обращение в прокуратуру о нарушении прав сотрудников медицинского учреждения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Новости 24
Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» перенесли на осень
В Сыктывкаре идёт борьба с борщевиком
Июнь в Коми будет теплым
Житель Петербурга намеревался продать в Коми 5 килограмм гашиша
Жительнице Сыктывкара провели тест на беременность прямо в суде
Более трети россиян планируют сэкономить на отпуске в этом году
В Сыктывкаре капитально отремонтируют 86 домов
«Ростелеком» в СЗФО открывает «зеленый коридор» для операторов связи
На пожаре в Сыктывкаре спасли 12 человек
Заседание по апелляции на меру пресечения экс-мэра Инты Ларисы Титовец отложено
В Воркуте зафиксирован рекордный прирост зараженных за сутки
Погода в Коми 4 июня
В Корткеросском районе поиски пропавшего мужчины закончились печально
В Усть-Куломском районе медведи вышли к людям
Жительница Инты похитила почти 400 тысяч рублей
Юлия Белорукова рассказала о беременности и тренировках
В Сыктывкаре приступили к перекладке ливнёвки по Октябрьскому проспекту
Житель Усть-Кулома убил соседку. И спокойно лёг спать.
В Сыктывкаре мерседес пытался "убежать" от ГИБДД