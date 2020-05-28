Работникам Ухтинской психиатрической больницы, где была вспышка COVID-19, отказываются письменно сообщать результаты тестов

Правозащитники Коми направили обращение в прокуратуру о нарушениии прав работников Ухтинской психиатрической больницы, которая в апреле была очагом заражения коронавирусной инфекцией. Общественники констатируют, что работникам учреждения недоплатили положенные Президентом суммы. Ко всему прочему, людям после тестирования отказываются сообщать о диагнозе письменно, что общественники расценивают как утаивание информации. Минздрав по Коми прокомментировал претензии работников.

В апреле Ухтинская психбольница стала очагом заражения новой коронавирусной инфекцией: 7 работников и 6 пациентов заболели (информация по состоянию на 20 мая). С 26 апреля больница была закрыта на карантин.

Правозащитники общественной приемной по мониторингу ПНИ констатируют ряд нарушений. Во-первых, санитарам учреждения выплатили 16 749 рублей вместо обещанных Путиным 25 тысяч рублей в месяц. Во-вторых, людей не информируют о состоянии здоровья. О результатах анализов на коронавирус (даже положительных) им сообщают только устно. Почти все работники написали заявления с просьбой предоставить им копии документов, но ни один человек не получил ответ.

- Мы убеждены, что политика утаивания, недоговаривания недопустима в демократическом обществе, а особенно в период, когда люди находятся в тяжёлой и опасной ситуации, - говорят общественники.

Между тем Минздрав по Коми в ответе на запрос «КП-Коми» сообщает, что сотрудники за апрель получили выплаты в полном объеме. Ведомство ссылается на суммы, установленные Постановлением Правительства РК от 29.03.2020 года № 140 с изменениями от 12.05.2020 года. В части утаивания информации Минздрав сообщает, что медучреждение и не должно сообщать сотрудникам результаты тестов, так как это обязанность регионального Роспотребнадзора.

- К компетенции руководителя учреждения не относится ознакомление сотрудников с каким-либо диагнозом. В случае выявления вирусоносительства по результатам обследования сотрудников организации на COVID-19, информация передается из лаборатории напрямую в Роспотребнадзор, который доводит диагноз в поликлиническую службу, а также на адрес сотрудника. Сообщение диагноза носит уведомительный характер, - сообщили в Минздраве по Коми.

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