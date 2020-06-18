Российский экооператор поможет доработать схему обращения с ТКО в Коми

Российский экологический оператор поможет наладить систему обращения с ТКО в Коми, сообщает пресс-служба главы региона.

Врио главы Коми сегодня встретился с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Ильёй Гудковым, его заместителем Иваном Вагариным. Они приехали в республику, чтобы помочь решить проблемы с «мусорной» реформой.

- Наша основная задача сейчас – это формирование федеральной схемы. В ней должны быть использованы все лучшие наработки, и она должна базироваться на утверждённых территориальных схемах. Поэтому это совместная работа, которая должна привести к оптимизации решений, направленных на уменьшение тарифов для населения, - отметил Игорь Гудков.

Федеральные эксперты обсудили возможные пути решения проблемы. В совещании участвовали Владимир Уйба, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Виталий Поправка.

Они договорились о том, что федеральный оператор поможет оптимизировать территориальную схемуобращения с ТКО с учётом особенностей региона. Специалисты компании проанализируют текущую ситуацию в отрасли, дадут экспертную оценку и представят предложения для выработки дополнительных управленческих и технологических решений.

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