«Кучи высотой с десятиэтажный дом, ручьи фильтрата и коршуны»: эколог - о том, что ее поразило во время посещения полигона под Сыктывкаром

Известный эколог Нина Ананина в минувшую субботу побывала на полигоне в Дырносе. Среднестатистического обывателя поразят и мусорные кучи высотой с десятиэтажный дом, и свалочный фильтрат, и кружащие над свалкой коршуны. Специалист же оценила полигон трезвым взглядом и разложила его проблемы по полочкам. Подробнее о поездке эколог рассказала порталу «КП-Коми».

Нина Ананина - председатель дачного общества. В субботу она сопровождала на полигон машину с мусором, с которой был заключен договор на вывоз. Общественнице было важно увидеть, что собой представляет место, на которое, согласно территориальной схеме, должны свозить мусор не только Сыктывкара, но и юга республики.

- Это сыктывкарская помойка. И не надо замены понятий. Это не полигон, это свалка. Высота куч, конечно, поражает. Как и ручьи фильтрата, стекающие с этой кучи. Никаких очистных для них, конечно же, нет. Вдоль дороги, не доезжая до свалки, вырыты глубокие канавы шириной в два метра, и они тоже переполнены фильтратом. На границе вырыт импровизированный пруд, куда также стекает фильтрат. Пока мы там были, приехало три полных мусоровоза, и их поток не прекращался, - сообщает Нина Ананина.

Между тем на выезде с полигона, сообщает эколог, должна быть контрольно-дезинфицирующая яма (похожа на железобетонную ванну), чтобы мусоровозы очищали колеса. Яма, кстати, есть, но в стороне. Ко всему прочему, она пустая, никакого дезинфицирующего раствора там нет, никто через нее не проезжает. Кроме того, на полигоне невероятно много собак и чаек. Над ними кружит семейство коршунов. Эколог насчитала четырех птиц, но, возможно, их намного больше.

- Очень больно было видеть в этой куче то, что прекрасно подлежит переработке. Тот же пластик, картон, бумага просто увеличивают объем мусора на свалке. Очень много органических отходов, причем не только бытовых - это опилки, ветки, щепа. Нам, если мы не хотим растить мусорные кучи полигонов, спешно надо принимать работающую схему раздельного сбора. И обязательно решить вопрос с органикой. После принятых мер нужно строить полигон по всем нормативам и свозить туда лишь то, что пока не подлежит переработке, - подытожила эколог.

Кстати, на днях депутаты Госсовета Коми обсудили развитие системы обращения с ТКО. На совещании рассказали о строительстве сортировочной станции на действующем полигоне в местечке Дырнос под Сыктывкаром. Проект оценивается в 170 миллионов рублей. Всего же в сортировку и переработку отходов регоператор планирует вложить более полумиллиарда рублей. Посмотрим, как это будет действовать на деле.

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