Экологи о Шиесе: «Москва должна была показать пример, как разбираться с мусором, а не везти его на Север»

17 июня в Сыктывкаре прошел брифинг, посвященный проблемам потенциального мусорного полигона на Шиесе. Ученые и юристы рассказали об экологических проблемах, которые ждут природу Архангельской области и Республики Коми в случае возведения этого полигона, а также описали нарушения, допускаемые при его строительстве. Организатором брифинга стало «Гражданское общество Республики Коми».

Юлия Посевкина (слева) и Людмила Плетнева (справа)Фото: Дарья ЮДИНА

Что такое «Гражданское общество Республики Коми»?

«Гражданское общество» — это недавно образованная организация, к созданию которой жителей республики подтолкнули проблемы мусорной реформы и возможное появление мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

— 6 июня этого года несколько организаций и активисты нашего региона решили объединиться в «Гражданское общество Республики Коми». В его состав вошли такие общественные организации, как «Особое детство», «Союз автовладельцев РК», «Русский Север», «Комитет защиты Вычегды», «Экологи Коми», а также другие активисты, желающие оставаться максимально независимыми. Мы сделали это для того, чтобы защитить себя и Родину в те сложные моменты, когда порознь этого невозможно сделать, — разъяснила член «Гражданского общества» Юлия Посевкина.

Участники организации планируют заниматься просвещением граждан и хотят влиять на законы, принимаемые в регионе, с помощью обсуждения законопроектов, публичных слушаний и участия в заседании общественных советов и комиссий.

Активисты вели прямые трансляции с брифингаФото: Дарья ЮДИНА

«Одна маленькая ЛЭП — и уже куча нарушений»

После вступительного слова модератор экобрифинга Юлия Посевкина передала микрофон экспертам. Первым выступил юрист Иван Иванов из «Комитета защиты Вычегды». Он сам не раз ездил на станцию Шиес и наблюдал за многочисленными нарушениями, допущенными компанией-подрядчиком. Это несоблюдение условий договоров, использование арендуемых и купленных участков не по назначению, несанкционированная вырубка леса, его хищение, несоблюдение условий безопасности на железнодорожной станции.

— Важно также то, что проектов нет, документов нет, поэтому юристам особо не с чем работать. Выхлоп от десятка тысяч жалоб - минимальный, — подчеркнул Иван Иванов.

На брифинге собрались общественники, юристы, ученыеФото: Дарья ЮДИНА

Все эксперты брифинга заостряли внимание на тои, что информации об экотехнопарке почти нет. Понять, что в итоге возводится на станции Шиес, ни юристам, ни экологам, ни рядовым жителям регионов невозможно. Из-за недостатка информации у специалистов накопилось много вопросов к подрядчику.

— В сентябре 2018 года компания-подрядчик получила разрешение на проведение инженерных изысканий на строительство линий электропередач. Инженерные изыскания предполагают изучение территории для создания проекта строительства. Но компания, получив разрешение, начала массово вырубать лес и строить линию электропередач. На сегодняшний день только ЛЭП имеет следующие нарушения: нет заключения глав Росэкспертизы, Росрыболовства и заключения государственной экологической экспертизы, нет даже отвода участка под линейный объект, ЛЭП до сих пор не внесен в реестр. Казалось бы, одна маленькая ЛЭП — а уже куча нарушений, — заявила Нина Ананина из «Экологов Коми».

Недоумение у экспертов вызывал не только недостаток информации, но и расхождения в документах. На них обратила внимание Людмила Плетнева, юрист из «Союза автовладельцев Коми». Так, в одних бумагах говорится о том, что на полигон будет свозиться до 0,5 млн тонн отходов в год, в других уже появляется цифра в 2,3 млн тонн отходов.

«Большая часть выбросов направится в Коми»

Другую сторону проблемы мусорного полигона на Шиесе осветили приглашенные ученые. Кандидат биологических наук, руководитель рабочей группы президиума Коми НЦ УРО РАН по вопросам возможного строительства экотехнопарка Владимир Елсаков сообщил о том, что потенциальный полигон ТБО может уничтожить краснокнижные растения в районе станции Шиес:

— На территории, где может появиться полигон ТБО, отмечены виды из Красной книги России. В лесах, которые были уже вырублены, росла, например, пульмонария легочная. Другой момент возможного влияния полигона на природную среду касается воздушных масс. Загрязнители, помимо воды и почвы, будут попадать в воздушный бассейн. Большая часть выбросов направится на северо-восток, где живет много людей. Причем Коми будет получать больше загрязнений, чем Архангельская область.

Владимир Елсаков (с микрофоном в руке)Фото: Дарья ЮДИНА

Директор фонда «Серебряная тайга» Юрий Паутов поведал об историческом факте, который доказывает, что построить экотехнопарк в Архангельской области по всем стандартам невозможно:

— Раньше поселок Шиес находился в другом месте и относился к Айкинскому районному совету. Людей, которые там умирали, хоронили не рядом со старым поселком, а увозили в другие места. Там невозможно копать могилы из-за постоянно высокого уровня грунтовых вод. Территория, которую хотят отвести под мусорный полигон, задевает заболоченную местность. Я не представляю, как они будут выкапывать землю до глины, в которую тут же будет наливаться вода, а потом по этой выкопанной территории укладывать так называемую самовосстанавливающуюся пленку, которая будет препятствовать оттоку грунтовых вод. Там нельзя полностью убрать воду: для этого нужно полностью ее осушить дренажом, примерно на 15 метров в глубину выкопать канаву.

Юрий ПаутовФото: Дарья ЮДИНА

Последним ученым, выступавшем на экобрифинге, стала кандидат экономических наук, заведующая лабораторией экономики и природопользования Института социально-экономических и социальных проблем Севера Коми НЦ УРО РАН Татьяна Тихонова. Она пояснила, почему шведская технология переработки мусора, которую хотят использовать на полигоне ТБО в Шиесе, не подходит северным условиям. По её словам, пластиковые упаковки с отходами могут не выдержать климатических скачков нашей местности, и мусор может попасть в притоки северных рек, что приведет уже не к локальной, а глобальной угрозе. Животные также могут с легкостью разодрать эти пакеты, что опять же приведет к распространению заразы. К тому же эта упаковка имеет не очень большой срок годности.

Татьяна ТихоноваФото: Дарья ЮДИНА

Татьяна Тихонова, как и другие выступавшие, посетовала на недостаток информации:

— Как уже было сказано, самая большая наша проблема мы не имеем нужных документов. Поэтому возможный ущерб от строительства экотехнопарка ученые оценить не могут. Но мы можем обратиться к опыту московских коллег, докторов наук, которые исследовали 15 полигонов у себя. Там размер ущерба — от трех до трехсот миллиардов рублей на один гектар!

Завершая свое выступление, она заявила:

— Свои проблемы нужно решать у себя. Что мешает Москве разобраться с собственным мусором? Самый обеспеченный город России должен был показать пример, как решать проблемы с мусором, а столица показывает пример отношений с глаз долой — из сердца вон.

Владимир КосовФото: Дарья ЮДИНА

Встреча завершилась вопросами от сыктывкарцев. Во время обсуждения горожане предложили несколько инициатив, в частности, проведение независимой экологической экспертизы строящегося на Шиесе объекта. Также присутствовавшего на брифинге депутата Владимира Косова они попросили контролировать вопрос строительства полигона на уровне Госсовета Коми.

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