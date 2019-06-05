2019-06-05T16:24:01+03:00
Общество

"Никому не разрешается нарушать закон!" - депутат Госдумы Ольга Савастьянова высказалась о скандальной стройке на Шиесе

Парламентарий требует учитывать интересы местного населения
Алиса КОЗЛОВА
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На станции Шиес уже несколько месяцев несут вахту активисты, не согласные с обустройством полигона под мусор из Москвы и Московской области.На станции Шиес уже несколько месяцев несут вахту активисты, не согласные с обустройством полигона под мусор из Москвы и Московской области.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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"То, что происходит сейчас на Шиесе, происходит в нашем родном доме!" - с таких слов начала свое выступление депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова на сегодняшней коллегии министерства природных ресурсов и окружающей среды РК.

Ольга Савастьянова: "Шиес для меня - личная трагедия". Фото: группа "Ольга Савастьянова" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Ольга Савастьянова: "Шиес для меня - личная трагедия". Фото: группа "Ольга Савастьянова" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Депутат подняла проблемную тему на коллегии минприроды не случайно. Дело в том, что полигон для московского мусора обустраивается вблизи ее родного поселка Мадмас Усть-Вымского района.

- Так получилось, что те работы, которые сейчас ведутся на Шисе, проводятся рядом с поселком, где я родилась и где прошло мое становление. Для меня это очень важный вопрос. Шиес для меня - личная трагедия, - подчеркнула парламентарий.

Сейчас Ольгу Савастьянову, как и многих жителей Усть-Вымского района, волнует тот факт, что строительство объекта ведется вопреки федеральному законодательству.

- В России действует закон, в соответствии с которым введен запрет на строительство каких-либо полигонов без предварительного общественного обсуждения. Никому не разрешается этот закон нарушать! Поэтому моя позиция по проблеме на Шисе была, есть и остается неизменной: закон не должен быть нарушен и интересы наших граждан обязательно должны быть защищены, - заявила Ольга Савастьянова.

Напомним, в августе 2018 года на станции Шиес (вблизи границы Коми и Архангельской области) началось обустройство разгрузочно-погрузочной площадки для некоего объекта. Предполагается, что вблизи станции будет обустроен полигон для отходов из Москвы и Московской области. Проект получил название экотехнопарк "Шиес". Строительство ведется с многочисленными нарушениями федерального законодательства и вызвало волну недовольства населения в обоих регионах. В Коми и Архангельской области проходят акции протеста против строительства гигантской свалки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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