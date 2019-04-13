Депутаты Госдумы от Коми стали беднее на 5 миллионов

Депутаты от Коми в Госдуме Иван Медведев, Ольга Савастьянова и Ольга Епифанова опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2018 год. В общей сложности они заработали 32 миллиона рублей. В позапрошлом году общая сумма была на 5 миллионов больше.

Как передает БНК, единоросс Ольга Савастьянова в своей декларации указала, что за 2018 год ее доход составил 5 миллионов 45 тысяч 499,86 рубля. В 2017-м ее зарплата была скромнее - 4 миллиона 879 тысяч 55,08 рубля. В собственности у парламентария ничего нет, однако она пользуется квартирой площадью 113,9 квадратного метра, а также выделенной ей на время депутатских полномочий квартирой площадью 118,7 квадратного метра.

Единоросс Иван Медведев заработал за прошлый год 6 миллионов 129 тысяч 170,08 рубля, что оказалось на 837 тысяч меньше, чем годом ранее. В его собственности находится земельный участок для обслуживания жилого дома площадью 1400 квадратных метров, жилое здание площадью 119,3 квадратного метра, квартира площадью 126,9 квадратного метра и место для машины в гараже. Медведев также пользуется квартирой площадью 82,8 квадратных метра, которая выделена ему как депутату. Кроме того, в безвозмездном пользовании у парламентария есть квартира площадью 151,6 квадратного метра.

В декларации Ивана Медведева за 2018 год не значится автомобиль Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4Mati. Ранее он расстался и с надувной резиновой лодкой Quick-Silver с мотором Honda.

Супруга Медведева также стала зарабатывать меньше: в 2018 году ее доход составил 807 тысяч 802,46 рубля, хотя годом ранее он был 1 миллион 362 тысячи 728,47 рубля. В собственности у нее земельный участок площадью 1686 «квадратов», жилой дом площадью 316,5 квадратного метра, половина квартиры площадью 151,6 квадратного метра, квартира площадью 94,2 квадратного метра, гаражный бокс и нежилые помещения.

В декларации Ольги Епифановой из «Справедливой России» говорится, что в 2018 году ее доход составил 21 миллион 19 тысяч 911,66 рубля. В 2017-м она заработала значительно больше — 25 миллионов 418 тысяч 29,9 рубля.

Она владеет земельным участком, на котором находятся жилые двухэтажный и одноэтажный дом с мансардным этажом (ее доля составляет 37/50, площадь участка — 778 «квадратов»). Также в ее собственности — участок под одноэтажном магазином площадью 287 квадратных метров, жилой дом площадью 308,6 квадратного метра, квартира площадью 145,5 квадратного метра, квартира площадью 235,9 квадратного метра, нежилое помещение площадью 153,3 квадратного метра, нежилое помещение (101 «квадрат») и нежилое здание (86 2 квадратов»).

Ольга Епифанова пользуется квартирой площадью 77,1 квадратного метра, которую ей предоставили как депутату Госдумы. В перечне автомобилей, которыми она владеет, осталась Toyota Land Cruiser 200, а вот грузовой ГАЗ-27527 из декларации исчез.

Коми в Госдуме представляют еще два депутата, избранные по партийным спискам, — Кирилл Черкасов от ЛДПР и Елена Вторыгина от «Единой России».

Игорь Черкасов в 2018 году заработал 4 миллиона 804 тысячи 879 рублей, в 2017-м его доход был на 149 тысяч больше.

Елена Вторыгина указала доход за 2018 год в размере 5 миллионов 87 тысяч 928,65 рубля. Она заработала на 166 тысяч больше, чем в 2017-м.