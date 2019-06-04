«Малый Шиес». На ухтинском полигоне отходов свалочные ручьи стекают в местные реки

Эколог Валерий Торлопов побывал на полигоне под Ухтой, куда свозят отходы Сосногорского, Ижемского, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и части Княжпогостского районов Ухты. Он увидел мертвых птиц, которые предположительно погибли от свалочного газа, и отравленные ручьи, стекающие в реку Ижму.

Бывший депутат городского совета Ухты, общественный деятель и эколог Валерий Торлопов в последний раз побывал на полигоне 15 мая. Он сфотографировал ручей свалочной жидкости, который образовался на восточном склоне ухтинского полигона ТКО. Отравленная вода грозит смешаться с природным водотоком, впадающем в реку Ижма.

На фото - предположительно жертва свалочного газа ухтинского полигона в условиях резкого потепления 10-11 мая 2019. Ворон лежит на тупиковом проезде у полигона в северо-западной его части. Снимок Владимира Торлопова.

От взгляда эколога не ушел мертвый ворон, который лежал в северо-западной части полигона. Предположительно, он умер, отравившись свалочным газом. Валерий Торлопов также зафиксировал выход свалочной жидкости с восточной стороны ухтинского полигона в сторону ручья, впадающего в реку Ижма в трех километрах от свалки.

- Похоже надо раздувать свой малый Шиес. Полигон надо закрывать и приводить все в соответствии с законодательством. Но это невозможно, поскольку нет нового места для складирования отходов. Надзорным органам и муниципальной власти про эти безобразия известно, но на обращения они, в основном, шлют отписки. К тому же официального разрешения обследовать полигон не дают, - отметил Валерий Торлопов.

На восточном склоне ухтинского полигона ТКО образовался ручей свалочной жидкости на склоне к природному водотоку, впадающему в реку Ижма. Снимок Владимира Торлопова.

Однако местный активист не собирается сдаваться. Он добивается официального посещения полигона вместе с надзорными органами и предает огласке надвигающуюся экологическую проблему.

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