2019-06-04T16:47:05+03:00
Общество

«Малый Шиес». На ухтинском полигоне отходов свалочные ручьи стекают в местные реки

Эколог Валерий Торлопов увидел мертвых птиц, которые предположительно погибли от свалочного газа, и отравленные ручьи
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
На фото - выход свалочной жидкости с восточной стороны ухтинского полигона в сторону ручья, впадающего в реку Ижма. Снимок Владимира Торлопова.На фото - выход свалочной жидкости с восточной стороны ухтинского полигона в сторону ручья, впадающего в реку Ижма. Снимок Владимира Торлопова.
Изменить размер текста:

Эколог Валерий Торлопов побывал на полигоне под Ухтой, куда свозят отходы Сосногорского, Ижемского, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и части Княжпогостского районов Ухты. Он увидел мертвых птиц, которые предположительно погибли от свалочного газа, и отравленные ручьи, стекающие в реку Ижму.

Бывший депутат городского совета Ухты, общественный деятель и эколог Валерий Торлопов в последний раз побывал на полигоне 15 мая. Он сфотографировал ручей свалочной жидкости, который образовался на восточном склоне ухтинского полигона ТКО. Отравленная вода грозит смешаться с природным водотоком, впадающем в реку Ижма.

На фото - предположительно жертва свалочного газа ухтинского полигона в условиях резкого потепления 10-11 мая 2019. Ворон лежит на тупиковом проезде у полигона в северо-западной его части. Снимок Владимира Торлопова.

На фото - предположительно жертва свалочного газа ухтинского полигона в условиях резкого потепления 10-11 мая 2019. Ворон лежит на тупиковом проезде у полигона в северо-западной его части. Снимок Владимира Торлопова.

От взгляда эколога не ушел мертвый ворон, который лежал в северо-западной части полигона. Предположительно, он умер, отравившись свалочным газом. Валерий Торлопов также зафиксировал выход свалочной жидкости с восточной стороны ухтинского полигона в сторону ручья, впадающего в реку Ижма в трех километрах от свалки.

- Похоже надо раздувать свой малый Шиес. Полигон надо закрывать и приводить все в соответствии с законодательством. Но это невозможно, поскольку нет нового места для складирования отходов. Надзорным органам и муниципальной власти про эти безобразия известно, но на обращения они, в основном, шлют отписки. К тому же официального разрешения обследовать полигон не дают, - отметил Валерий Торлопов.

На восточном склоне ухтинского полигона ТКО образовался ручей свалочной жидкости на склоне к природному водотоку, впадающему в реку Ижма. Снимок Владимира Торлопова.

На восточном склоне ухтинского полигона ТКО образовался ручей свалочной жидкости на склоне к природному водотоку, впадающему в реку Ижма. Снимок Владимира Торлопова.

Однако местный активист не собирается сдаваться. Он добивается официального посещения полигона вместе с надзорными органами и предает огласке надвигающуюся экологическую проблему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Троицко-Печорском второй раз за месяц горит свалка

«Ухтажилфонд» требует ограничить доступ на мусорный полигон (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
Новости 24
Стал известен состав делегации от Коми на ПМЭФ-2019
На следующей неделе в Сыктывкаре отключат горячую воду
Бывшему директору САТП №1 Александру Рукавишникову продлен домашний арест
Известная оперная певица Альфия Коротаева даст сольный концерт в Сыктывкаре
Сыктывкарец расплатился с таксистом фальшивой банкнотой, купленной в Москве
Под Троицко-Печорском горит свалка
Лето, здравствуй: в начале июня в Коми ударят заморозки
На выступление певицы Ёлки в Сыктывкаре потратят внебюджетные средства
На фестиваль "Живой воздух" приедет рок-группа "Город 312"
Жители Сыктывкара выберут эскиз памятного знака фронтовикам, ушедших на войну с пристани Сысолы
Гроза, ливень и град: в Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение
В Коми прогнозируют появление нового вида малярийных комаров
В Сыктывкаре Audi сбила велосипедиста
В Сыктывкаре Infiniti сбила 71-летнюю женщину
В Усть-Куломском районе девушка лишилась денег, пытаясь взять кредит
В Инте на сутки исчез блогер Грибабас
В Ухте горел цех и заброшенный дом
В Сосногорске иномарка сбила восьмилетнего велосипедиста
В Сыктывкаре ищут 68-летнего рыбака
В Эжве Daewoo сбила 18-летнего мотоциклиста без прав
В 2020 году в Визинге откроют новую школу