2019-05-30T17:46:02+03:00
Общество

За чистоту на контейнерных площадках отвечают граждане: представитель регоператора в Сыктывкаре рассказал о достижениях и проблемах

Люди не понимают, какие обязанности выполняет "Ухтажилфонд"
Алиса КОЗЛОВА
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За семь месяцев работы "Ухтажилфонд" приобрел 200 контейнеров под мусор. Только в Сыктывкаре появились 62 бункера вместимостью 8 кубометров.За семь месяцев работы "Ухтажилфонд" приобрел 200 контейнеров под мусор. Только в Сыктывкаре появились 62 бункера вместимостью 8 кубометров.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Сегодня в Общественной палате Коми "Ухтажилфонда" обрушился шквал критики и недовольства. Члены региональной палаты перечислили претензии к региональному оператору по обращению с отходами, поступившие от жителей республики за весь непродолжительный период мусорной реформы. Речь шла о переполненных мусорных контейнерах, несанкционированных свалках (регоператор обязан их ликвидировать в течение 30 дней), игнорировании жалоб населения - и это далеко не все замечания граждан. Гневные выступления спикеров стоически выслушал руководитель представительства "Ухтажилфонда" в Сыктывкаре Александр Можегов. И ни один нерв не дрогнул на его лице. А когда господину Можегову предоставили "трибуну", он во всех красках описал деятельность предприятия в столице Коми.

- Если есть проколы, давайте разбираться, - настроил собравшихся на конструктив Александр Можегов.

Выступающий, в первую очередь, ответил на выпады по поводу дефицита мусорных контейнеров. Представитель регоператора оперировал конкретными цифрами: "Ухтажилфонд" за период работы ( а это семь месяцев) приобрел 200 контейнеров под твердые коммунальные отходы. В основном, это бункеры объемом 8 кубометров.

- Я приведу пример по Сыктывкару, для города мы приобрели 62 бункера, что позволяет собрать 500 кубометров мусора. Ежедневно в Сыктывкаре и поселков вывозится около 1 700 кубометров отходов. Мы увеличили на четверть число мусоросборников. Они все наполняются и вывозятся, - заключил представитель регоператора.

Ранее из-за нехватки контейнеров появлялись несанкционированные свалки. Сейчас масштабы стихийного скопления мусора стали значительно меньше, отметил выступающий.

Затем Александр Можегов перешел к разговору о наболевшем.

- Складывается впечатление, будто регоператор перекладывает свои обязательства на плечи управляющих компаний и других юридических лиц. Но это не так! - выступление спикера становилось все более и более эмоциональным, он решил апеллировать к букве закона. - Законодательством закреплены функции регионального оператора. И там четко сказано: мы должны перевезти мусор из точки А в точку Б. Точка А - это место накопления мусора, а точка Б - полигон. Наши обязанности начинаются с момента погрузки отходов в мусоровоз, также мы убираем весь упавший мусор.

Функционал "Ухтажилфонда" должны дополнять действия юридических лиц и даже самих граждан. К примеру, ответственность за чистоту и порядок на контейнерных площадках несут управляющие компании и собственники жилья. В сыктывкарских поселках Максаковка и Краснозатонский ситуация с уборкой территорий сбора отходов пущена на самотек.

Вывоз мусора - процесс автоматизированный, но бывает так, что водителям мусоровозов приходится вручную собирать ТКО с площадок. А все потому, что во дворах банально отсутствуют контейнеры для отходов.

Спикер отметил, что в Коми идет процесс формирования общерегионального реестра мусорных площадок. Но пока схемы размещения ТКО утверждены лишь в 13 городах и районах, а в 17 утверждены реестры мусорных площадок. И это мешает работе "Ухтажилфонда".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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