Свалкам жить? На некоторые помойки «Ухтажилфонд» ещё 4 года будет свозить мусор

Сегодня в сыктывкарском филиале общественной приемной Главы РК прошла прямая линия, посвященная новой системе обращения с ТКО. На ней специалисты развеяли слухи о массовом переводе несанкционированных свалок в статус официальных и рассказали, как с этим обстоят дела на самом деле. Кроме того, эксперты ответили на вопросы про квитанции, вывоз мусора и раздельный сбор отходов.

В Сыктывкаре прошла прямая линия, посвященная мусорной реформойФото: Дарья ЮДИНА

О разделении обязанностей

За содержание мусорных площадок и установку контейнеров отвечают муниципальные власти или собственники. Зона ответственности регоператора начинается только с момента вывоза мусора.

Если площадка в плохом состоянии, то обращаться нужно в Роспотребнадзор или в Стройжилтехнадзор. Во второе ведомство жалобу отправляйте, если площадка находится непосредственно на придомовой территории, которая обслуживается управляющей компанией.

Об оплате квитанций

Во время прямой линии не раз спрашивали о том, как снять лишние квитанции:

— Являюсь собственником квартиры в аварийном доме. Сейчас живу в доме маневренного фонда. За обе квартиры выставляют счет за ТКО. Правомерно ли то, что я должна платить и там, и там?

Этот вопрос прокомментировал руководитель представительства ООО «Ухтажилфонд» в Сыктывкаре Александр Можегов:

— У вас есть официальное решение о переводе в маневренный жилфонд. Этот документ подтверждает, что вы не живете в аварийном доме. Вы должны приложить его к заявлению о перерасчете и к договору найма, и с пакетом документов сходить в «Коми энергосбытовую компанию». Если вам не сделают перерасчет, обращайтесь в Стройжилтехнадзор.

Если вы владеете несколькими квартирами и не хотите платить за ту, в которой не живете, то действовать нужно по такой же схеме. Главное, письменно доказать, что используется только одно жилище.

О вывозе мусора из труднодоступных сел и поселков

Один звонок был эмоциональным. Старосту Трехозерки Ирину Николаевну возмутило то, что в её поселке с запуска «мусорной» реформы отходы вывезли всего один раз:

— До ноября в нашем поселке ТКО занималась управляющая компания. Такого бардака, как сейчас, не было: компания «Ухтажилфонд» за все время, начиная с ноября, только один раз вывезла мусор. Возле контейнеров творится непонятно что: все завалено мусором и снегом. Весной Трехозерку затопит и места, где стоят эти контейнеры, будут под водой. Мусор поплывет в реку, в озера, на луга. Кто все это будет убирать?

- Мусор мы не можем вывезти из-за того, что тоннаж на ледовой переправе меньше, чем нужно. Как только будет обеспечен тоннаж в 25 тонн, вывозка мусора будет регулярной. Все, что касается уборки и содержания мусорной площадки — это обязанность органов местного самоуправления, так как контейнеры принадлежат муниципальным властям, — прокомментировал руководитель сыктывкарского отделения по обращению с ТКО Иван Ларюков.

Кроме проблем с вывозом мусора, у жителей Трехозерки есть неправильные квитанции. Если им верить, то люди в поселке живут в домах с центральным отоплением. Но в Трехозерке все греют дома, топя печки. Староста поселка, поинтересовалась, как сделать перерасчет.

— Начислением платы у нас занимается «Комиэнергосбыт». Если у вас по факту не центральное отопление, а печное, то необходимо обратиться туда с заявлением и подтверждающими документами. Вам должны сделать перерасчет. Кроме того, городская администрация предоставила список поселков с печным отоплением в «Комиэнергосбыт»: если вы вошли в него, перерасчет сделают автоматически, — ответил Иван Ларюков.

В конце диалога со старостой вклинился представитель «Ухтажилфонда» Александр Можегов. Он пообещал завтра приехать в Трехозерку и помочь с решением проблемы.

Ответ старосте Трехозерки на прямой линии по мусорной реформе 00:00 00:00

Про вывоз мусора из труднодоступных мест спросили и во время другого звонка. Женщина поинтересовалась, как будут «переправлять» мусор из Сердкыркеща во время распутицы. По словам представителя регоператора, сейчас «Ухтажилфонд» пытается договориться с администрацией об установке дополнительных мусорных баков: эта мера поможет разобраться с захламленностью Сердкыркеща.

Иван ЛарюковФото: Дарья ЮДИНА

О вывозе мусора с дач

Темой другого звонка стал вывоз мусора с дач:

— Как будет решаться вопрос с вывозом мусора с дачных участков?

Люди, у которых есть дачное хозяйство, как правило, объединяются в товарищества. У них есть председатели. Они должны от имени товарищества направить заявку в ООО «Ухтажилфонд», чтобы заключить договор на вывоз мусора. Садово-огородническое объединение ещё должно организовать площадку и установить мусорные контейнеры. Оплата будет производиться исходя из фактически вывезенных объемов, а не по нормативам, — сообщил Александр Можегов.

Если садово-дачное товарищество заартачится и откажется заключать договор, природоохранная охранная прокуратура обратится в суд. Наказывать будут штрафами.

Александр МожеговФото: Дарья ЮДИНА

О раздельном сборе мусора

Раздельный сбор в республике начали практиковать недавно, поэтому у людей много вопросов. Галина Ильинична спросила про то, какой мусор можно бросать в контейнер с бумажными отходами.

— Кроме бумаги в этот контейнер можно бросать газеты, журналы, картон. Нельзя бросать упаковку «Тетрапак» из-под молока, кефира, яичные лотки, — ответил Юрий Гудков из сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры.

В контейнер для пластиковых отходов можно выбрасывать пластик первого, второго и пятого типа. Он указан на любой упаковке: нужно только найти значок треугольника с цифрой.

Юрий ГудковФото: Дарья ЮДИНА

О несанкционированных свалках

Если региональный оператор где-нибудь найдет несанкционированную свалку, он должен сообщить об этом собственнику участка или местным властям. Если ответственные за свалку лица за 30 дней не убрали мусор и не заключили договор на эту услугу с «Ухтажилфондом», то компания ликвидирует помойку. Но при этом компания может составить иск и выставить счет.

Недавно появились слухи о том, что несанкционированные свалки будут массово переводить в статус официальных. На самом деле, такая мера предусмотрена только для объектов, отвечающим определенным требованиям. По словам Юрия Гудкова, в Коми из 348 незаконных свалок такими могут стать только единицы.

Перечень требований сейчас разрабатывает Минприроды России. Подобные полигоны будут временными, и использовать их будут до 2023 года. После мусор, накопленный на временных полигонах, «Ухтажилфонд» будет обязан ликвидировать.