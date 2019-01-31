"В Коми не хватает мусорных контейнеров", - прокурор Сергей Бажутов

В Коми мусорная реформа пробуксовывает из-за нерасторопности муниципальных властей. В новом году администрации городов и районов обязаны были разработать схемы размещения отходов, а также сформировать реестры площадок накопления мусора. Отдельные чиновники на местах справились с задачей на троечку, а многие так вообще ничего не сделали.

- Реестры площадок накопления отходов утверждены только на территории Сыктывкара, Ухты и Инты, но и они не отвечают установленным требованиям, - заявил сегодня на коллегии прокуратуры Коми глава надзорного органа Сергей Бажутов.

Прокурор республики подчеркнул, что в Печорском и Ижемском районах схемы мусоросборных площадок были утверждены для сельских поселений, а для муниципальных районов. В Вуктыле, Ижемском, Корткеросском, Сысольском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах число мусорных контейнеров не соответствует реальным потребностям населения.

Руководитель надзорного органа отметил, что в республике нет необходимой инфраструктуры обращения с отходами. В Коми действуют лишь 11 официальных полигонов, да и они заполнены более чем на 70 процентов.

- Все отходы утилизируются путем захоронения, поскольку нет ни одного объекта, приспособленного для сортировки с целью максимального извлечения полезных свойств для вторичной переработки мусора, - отметил прокурор Республики Коми.