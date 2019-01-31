Пользуетесь экобаками? Не переплачивайте за мусор!

Прокурор Коми Сергей Бажутов на сегодняшней коллегии в надзорном органе напомнил об особенностях начисления платы за мусор для тех, кто сортирует отходы по экобакам. Закон позволяет гражданам, выбрасывающим использованные пластик и бумагу в специальные контейнеры, платить за обращение с ТКО не по установленному тарифу.

Жители Коми платят за вывоз и утилизацию мусора по утвержденным тарифам: жильцы домов с центральным отоплением — 115,5 рублей с человека в месяц, владельцы частных домов с печным отоплением — 55 рублей. На коллегии прокурор напомнил о механизмах, стимулирующих потребителей сокращать объем отходов и, как следствие, — уменьшать плату за обращение с бытовым мусором. Речь шла об экоконтейнерах для раздельного сбора мусора: для бумаги и пластика.

Пока цветные контейнеры установлены в Сыктывкаре, Ухте и Усть-Куломском районе. При этом местные жители этих муниципалитетов продолжают платить за вывоз мусора по действующим тарифам.

- При раздельном накоплении сортированных отходов размер платы за услугу по обращению с ТКО начисляется не по нормативу, а по объему вывезенных контейнеров с учетом расчетного количества граждан, использующих площадку накопления твердых коммунальных отходов. Здесь уместно сравнение со счетчиками на воду и электроэнергию. Есть счетчки — платишь по счетчику, нет — по тарифу, - заявил на коллегии прокурор Коми Сергей Бажутов.

В Коми подобного рода механизмы начисления платы за мусор пока не задействованы. И жители республики, даже если они пользуются экобаками, продолжают платить за утилизацию отходов по действующим нормативам.

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