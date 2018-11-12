Запомни и расскажи другу: куда в Коми жаловаться на мусор

С 1 ноября в Коми стали по-новому вывозить мусор. Нет, в республике не появились современные технологий по утилизации и переработке отходов. Просто цены за услугу по обращению с твердыми бытовыми отходами увеличились до 165 рублей с тех, кто живет в домах с центральным отоплением и до 72,5 рублей с сельских жителей, чьи дома отапливаются печкой. Отметим, что увеличение стоимости вывоза связывали с увеличением качества услуги.

Однако двенадцать дней спустя жители республики не заметили каких-либо улучшений. Жалуются на заваленные свалки в Сыктывкаре, Жешарте, на Удоре.

Официальный представитель Управления Регионального оператора "Ухтажилфонд" в Сыктывкаре Иван Ларюков рассказал «КП-Коми», куда можно обратиться, если мусорные баки рядом с вашим домом переполнены.

- Вывести мусор – не проблема, - сразу уточнил представитель регоператора. - Но важно, чтобы собственник обеспечил доступ к бакам: контейнеры не должны быть переполнены, не должны мешать машины, на местах должно быть необходимое количество контейнеров. Отвечать за все это должен собственник. Не всегда виноват региональный оператор. По моим данным, сейчас все вывозится по графику, а для жалоб есть номера диспетчерских служб*.

Сейчас людей чаще всего интересует график вывоза мусора и последние нововведения в законе.

- Где-то мусор вывозится раз в день, где-то два. В отдельных районах за ним приезжают в специальное время. Все эти вопросы мы обсуждаем, - отметил Иван Ларюков. - Я принимаю от обратившихся предложения, и мы формируем графики, исходя из пожеланий заказчика. На первое время оставили старые графики.

Также Иван Ларюков посетовал на плохую информированность населения по вопросу новых правил работы с региональным оператором.

- После того, как был введен единый тариф, все потребители обязаны были направить в адрес «Ухтажилфонда» заявку. К ней должны были быть приложены все документы: откуда, когда, в какое время вывозить мусор. Согласно этим данных мы формирует маршрутные графики. Такие заявки в большей массе к нам не поступили. Сейчас в режиме живого общения с гражданами мы их формируем, - заверил представитель в Сыктывкаре.

Региональный оператор планирует в будущем создать свою диспетчерскую службу с единым номером для обращений. А в скором времени в Сыктывкаре откроется офис регионального представителя.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

Сыктывкар:

23-90-15

23-90-10

8 (912) 152-14-16

Общий для республики:

78-65-13

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