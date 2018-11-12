2018-11-12T11:36:03+03:00
Недвижимость

Сыктывкарцы недовольный работой нового оператора по вывозу мусора

Волну возмущния подняли жители улицы Карла-Маркса
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Вот уже третью неделю в Коми работает единый региональный оператор по вывозу мусора «Ухтажилфонд». Возможно, большинство жителей республики и не заметили бы изменения компании, но вместе с ней пришли и новые цены за вывоз отходов – 165 рублей для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, и 72,5 рубля для селян, чьи дома отапливаются печкой.

Однако сыктывкарцы уже кидают камни в сторону регионального оператора. Так, свое недовольство высказали жители дома 117 по улице Карлма-Маркса.

- В очередной раз региональный оператор добросовестно не исполняет своих обязательств перед жителями города, а вот сумму за вывоз твердых бытовых отходов поднял до 165 рублей, - пишут в соцсетях недовольные.

Напомним, что в Минэнерго РК отметили, что с приходом единого оператора и увеличением стоимости услуги ее качество также улучшится, а мусор теперь будут вывозить только на 10 официальных полигонов.

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