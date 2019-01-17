2019-01-17T11:22:08+03:00
Общество

Мертвые души: жителям села в Коми пришли неправильные квитанции за вывоз мусора

Плату начислили умершим
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Жители Коми все чаще сталкиваются с проблемами при переходе на новую систему обращения с ТКОЖители Коми все чаще сталкиваются с проблемами при переходе на новую систему обращения с ТКОФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

В редакцию «КП-Коми» обратились жители села Куратово Сысольского района, которым пришли счета за вывоз ТКО, в которые включили сведения об умерших родственниках. Напомним, что, согласно новому закону, платить придется за каждого прописанного в доме человека.

Глава населенного пункта Василий Котов объяснил «КП-Коми», что такая путаница действительно существует и с ней уже разбираются.

- Дело в том, что регоператор выставил счет по договорам, которые были заключены у жителей на поставку электричества с «Коми энергосбытовой компанией». Вот такие неправильные данные и ушли к регоператору. Эти договоры не были расторгнуты, а «Ухтажилфонд» по ним и начислил плату, - пояснил Василий Котов.

На данный момент в селе зарегистрировано 14 подобных случаев.

- По этим обращениям сразу были даны справки, что хозяева домов уже отошли в мир иной. Их родственники могут получить перерасчет за ноябрь-декабрь. Его можно сделать в течение 30 дней, - подчеркнул глава села.

Он также добавил, что в Куратово не хватает мусорных контейнеров. Регоператор уже в курсе проблемы.

Напомним, что это не единственный случай, когда жителям Коми приходится сталкиваться с проблемами при переходе на новую систему обращения с ТКО. Так, ухтинцы вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы получить справку о зарегистрированных в доме жителях. Некоторые же жители Коми и вовсе решили не платить за вывоз мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ради справки для перерасчета за вывоз ТКО ухтинцы часами стоят в очередях

Жители республики продолжают тяжело переносить переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, теперь плата начисляется не за квадратные метры, а за количество проживающих в помещении: 50,37 за дома с печным отоплением и 115, 5 – с центральным (подробнее…)

Молчаливый бойкот: жители Коми не оплачивают квитанции по вывозу мусора

Жители нескольких районов Коми устраивают молчаливый бойкот новому региональному оператору по вывозу твердых бытовых отходов. Они просто не оплачивают квитанции ООО «Ухтажилфонда», намереваясь доказывать свое право на это в суде (подробнее…)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Жительницам Сыктывкара и Воркуты теперь проще выявлять рак груди на ранней стадии
Нетрезвый житель Эжвы избил сожительницу сковородой
В Сыктывкарские дома вернулся свет
В центральном районе Сыктывкара отключился свет
В Коми выпадет 80% месячной нормы снега
На Крещение будут дежурить выше 400 сотрудников МЧС по Коми
Когда уберут ёлку и ледовые городки в Сыктывкаре: названы сроки
Как сыктывкарский журналист Борис Суранов связан с певцом Дэвидом Боуи
В Коми завтра утром загудят сирены
Сыктывкарских автомобилистов приглашают на соревнования по автомногоборью
Поставщики отказываются ехать в Коми из-за пунктов весового контроля
Сыктывкарцы выйдут на "Лыжню России" раньше, чем остальные жители России
В Ухте горожанка лишилась 37 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру через "Авито.ру"
В Ухте нашли трупы жестоко зарезанных мужчины и женщины
Бомбы, обмороки и звонки в службу «112»: с каких происшествий начался новый год в Коми
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста
В связи с резонансным ДТП вблизи краснозатонского моста в столице Коми перенесли место для купели