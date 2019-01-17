Мертвые души: жителям села в Коми пришли неправильные квитанции за вывоз мусора

В редакцию «КП-Коми» обратились жители села Куратово Сысольского района, которым пришли счета за вывоз ТКО, в которые включили сведения об умерших родственниках. Напомним, что, согласно новому закону, платить придется за каждого прописанного в доме человека.

Глава населенного пункта Василий Котов объяснил «КП-Коми», что такая путаница действительно существует и с ней уже разбираются.

- Дело в том, что регоператор выставил счет по договорам, которые были заключены у жителей на поставку электричества с «Коми энергосбытовой компанией». Вот такие неправильные данные и ушли к регоператору. Эти договоры не были расторгнуты, а «Ухтажилфонд» по ним и начислил плату, - пояснил Василий Котов.

На данный момент в селе зарегистрировано 14 подобных случаев.

- По этим обращениям сразу были даны справки, что хозяева домов уже отошли в мир иной. Их родственники могут получить перерасчет за ноябрь-декабрь. Его можно сделать в течение 30 дней, - подчеркнул глава села.

Он также добавил, что в Куратово не хватает мусорных контейнеров. Регоператор уже в курсе проблемы.

Напомним, что это не единственный случай, когда жителям Коми приходится сталкиваться с проблемами при переходе на новую систему обращения с ТКО. Так, ухтинцы вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы получить справку о зарегистрированных в доме жителях. Некоторые же жители Коми и вовсе решили не платить за вывоз мусора.

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