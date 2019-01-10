2019-01-10T13:55:13+03:00
Общество

Глава Мадмаса: "Мусор не вывозится, а людям все равно приходят счета на оплату"

Жителям коми поселка выставили счет за отходы, которые сбрасываются на несанкционированную свалку
Алиса КОЗЛОВА
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Свалка вблизи Мадмаса действует уже давно, но мусорный полигон получил статус незаконного. Фото: www.rkzelenogorsk.ruСвалка вблизи Мадмаса действует уже давно, но мусорный полигон получил статус незаконного. Фото: www.rkzelenogorsk.ru
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Жителям поселка Мадмас направили квитанции за вывоз мусора, который пока не вывозится. "КП в Коми" писала, что в связи с отсутствием ледовой переправы все бытовые отходы сбрасываются на свалку под поселком. Но в свете "мусорной реформы" полигон вблизи усть-вымского поселка приобрел новый статус: несанкционированная свалка. Теперь ТБО должны вывозить на свалку в райцентре: под селом Айкино. Ситуацию прокомментировал глава администрации поселка Сергей Каргин.

- Наш мусорный полигон действует, наверное, с самого основания поселка, когда Мадмас еще был лесопунктом. Сейчас законодательство изменилось, и ответственность за вывоз отходов лежит на региональном операторе. "Ухтажилфонд" выставил нашим гражданам счет за обращение с твердыми коммунальными отходами, но я считаю, что это незаконно, - высказал свою точку зрения Сергей Каргин.

Вывозить мусор пока не позволяют погодные условия: нынешняя зима выдалась теплой, что не позволяет обустроить ледовую переправу для тяжеловесного транспорта. Пока по льду через Вычегду разрешено переезжать автомобилям весом до 3 тонн. Год назад ледовую переправу открыли уже в ноябре, а в этом году пока не удается.

И хотя мусор продолжают сваливать под Мадмас, гражданам исправно приходят счета за вывоз отходов. Большинство жителей поселка должны платить по тарифу 50,37 рублей. в месяц, и только для жильцов единственного кирпичного дома, подключенного к центральному отоплению, тариф составляет 115,5 рублей.

- Мы просили не выставлять счета, объясняли, что препятствием является река Вычегда. Но, к сожалению, нашу просьбу проигнорировали, поэтому людям придется оплатить выставленные счета, - заявил "КП в Коми" глава Мадмаса.

Регоператор апеллирует к федеральному законодательству (закон №89-ФЗ), которое разрешает складировать отходы в определенном месте на 11 месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

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