Лайфхак: что делать, если вы получили две квитанции за мусор?

В отдельных городах и районах республики граждане получили так называемые двойные квитанции на оплату за вывоз твердых бытовых отходов. Потребители получили платежные документы за вывоз мусора от АО "Коми энергосбытовая компания" (официальный агент регоператора) и от управляющих компаний, с которыми не заключен договор

В этой связи ООО "Ухтажилфонд" распротранил пресс-релиз с предупреждением о незаконности действий УК. Региональный оператор советует гражданам уточнить, заключила ли управляющая компания договор с "Ухтажилфондом". Если сотрудники коммунальной организации откажутся от комментариев и разъяснений, то жильцам необходимо побратиться непосредственно к региональному оператору. Контакты представительства компании в каждом городе республики указаны на сайте www.new.ugfond.ru Также можно обращаться непосредственно в ООО «Ухтажилфонд» по тел.: 8 (8216) 78-65-13, 8-800-350-39-62 (звонок по Республике Коми бесплатный).

Люди в растерянности - кто теперь начисляет плату за вывоз отходов. Фото: www.classomsk.com

Оплата жителями двойных сумм недопустима, все факты и случаи выставления ошибочных квитанций управляющими компаниями, с которыми у ООО «Ухтажилфонд» не заключен договор, обязательно будут проверены.

Представители регионального оператора проводят с гражданами разъяснительную работу, какие квитанции стоит оплачивать, а какие выставлены неверно. Все сведения о неправильных квитанциях заносятся в базу данных, чтобы исключить в дальнейшем повторение ошибок.