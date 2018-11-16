2018-11-16T14:50:46+03:00
Недвижимость

Вывоз мусора в Коми: "управляшкам" не выгодно, чтобы договор заключали через них

Жители республики могут платить "Ухтажилфонд" напрямую, либо через свою управляющую компанию
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Жители Коми пока недовольны работой нового регоператора по вывозу мусораЖители Коми пока недовольны работой нового регоператора по вывозу мусораФото: Архив "КП"
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Вот уже шестнадцать дней за мусор в Коми отвечает единый региональный оператор «Ухтажилфонд». Стартанула компания, мягко говоря, проблемно. В соцсетях каждый день мелькают фотографии наполненных контейнеров и разбросанного вокруг мусора. Немало вопросов возникает вокруг темы, а как, собственно, платить теперь новому «мусорному королю»?

Районный представитель «Ухтажилфонд» в Сыктывкаре Иван Ларюков рассказал «КП-Коми» механизм заключения договора с компанией. Здесь существует два варианта: либо напрямую, либо через управляющую компанию.

- Собственник многоквартирного дома должен провести собрание жильцов, на котором пройдет голосование. Причем весь дом должен выбрать – или плата идет через УК, или напрямую. Здесь существуют определенный риск для «управляшки». Даже если жители дома не будут платить, регоператор будет требовать деньги в полном объеме за количество людей, указанных в документах. Так что УК даже выгодно, чтобы все заключили договоры напрямую, - объяснил ситуацию Иван Ларьков.

Кому звонить с вопросами и проблемами

Кому звонить с вопросами и проблемами

Эту же информацию нам подтвердил и районный представитель «Ухтажилфонд» в Воркуте Константин Владимиров, добавив, что если УК заключила договор с региональным оператором, но не платит ему в течение двух месяцев, то регоператор может перевести жильцов на прямые расчеты.

- УК выступает как посредник, как поставщик коммунальных услуг. «Ухтажилфонд» выставляет счета, деньги, которые платят жильцы поступают на счет УК, а от нее уже регоператору. Бывает, что жильцы платят не особо охотно и у УК могут возникнуть долги перед регоператором. Возникают долги, потом начинаются суды. А иск подается на УК, так как задолженность ведь у нее. Если договор заключен напрямую, то кредитором становится жилец. УК остается в стороне. Так что «управляшкам» не выгодно, чтобы жильцы заключали договор через них, - пояснил Константин Владимиров.

Для жителей частного сектора действует точно такая же схема: либо заключать договор через управляющую компанию, либо напрямую. Как пояснили «КП-Коми» работники горячей линии «Ухтажилфонда» - разницы здесь никакой.

Если вы хотите заключить договор напрямую, то вам нужно написать заявление в свободной форме на имя Киселева В.Н., в котором вы сообщите, что хотите заключить договор на вывоз ТБО. К нему приложить свидетельство о праве собственности и паспорт собственника. Документы можно отправить по электронной почте (regop@ugfond.ru), либо обычным письмом. (169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская д.22Б) Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней.

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