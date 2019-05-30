"Мусорный" регоператор обвинили в отсутствии связи с населением Коми

В Общественной палате Коми сегодня обсуждалась мусорная реформа, стартовавшая в республике семь месяцев назад. За столь, казалось бы, непродолжительный период у населения региона по поводу нововведений возникло немало вопросов и еще больше претензий и критики в адрес "Ухтажилфонда" (региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами). Все это время палата проводила мониторинг общественного мнения, и сегодня члены ОП РК рассказала, на какие прорехи в мусорной реформе указали рядовые граждане.

Нехватка баков для мусора актуальна для городов и районов республикиФото: Алиса КОЗЛОВА

Тезисно перечислила замечания населения Александра Афонина. Волну недовольства вызывали некорректно выставленные счета за вывоз мусора, причем, людям приходится ждать очень долго корректировку и перерасчет. В ряде случаев гражданам сделали корректировку за счет, выставленный в ноябре 2018 года, только через пять месяцев.

- Затягивание сроков корректировки - прямое нарушение прав человека. Такие действия можно квалифицировать как неосновательное обогащение, - подчеркнула Александра Афонина.

В числе "пробелов" в работе "Ухтажилфонда" - отсутствие обратной связи с населением.

- Люди быстрее решают проблемы через Общественную палату или "Единую Россию", но если граждане обращаются в "Ухтажилфонд" напрямую, то обратных звонков не поступает. Это плохо! - констатировала госпожа Афонина.

Следующей взяла слово Анна Тюрнина, заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов РК. Спикер заострила внимание на проблеме дефицита мусорных контейнеров в регионе. Чиновница отметила: в сельской глубинке нередко мусорные баки и вовсе отсутствуют - народ сбрасывает отходы в одну кучу, где со временем образуется несанкционированная свалка.

- В тариф по вывозу ТКО включены расходы на приобретение контейнеров, значит у регоператора должны быть деньги на эти цели, - обратила внимание замминистра.

Люди сбрасывают мусор в одну кучу - появляется несанкционированная свалкаФото: Юлия Гусейнова

Тему подхватил Сергей Чечеткин, председатель Общественной палаты Коми. Руководитель палаты напомнил о несанкционированных свалках на кладбищах. На погостах нередко можно увидеть горы мусора. И это касается как городских, так и сельских кладбищ.

- Решать проблему свалок на кладбищах необходимо. Мы намерены выйти с инициативой включить мероприятия по очистке кладбищ от мусора в план подготовки к 100-летию Республики Коми, - сообщил собравшимся Сергей Чечеткин.

В продолжении темы Анна Тюрнина сообщила, что для восполнения дефицита контейнеров уже закуплены 9 тысяч 735 новых мусорных баков и планируется приобрести еще почти 5 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вывоз мусора в Коми: "управляшкам" не выгодно, чтобы договор заключали через них

Жители республики могут платить "Ухтажилфонд" напрямую, либо через свою управляющую компанию (подробности)