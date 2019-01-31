2019-01-31T17:53:23+03:00
Общество

Жителям Коми разъясняют, для чего нужна "мусорная реформа"

"Просветительские десанты" проводят ликбез среди населения по поручению Главы республики
Алиса КОЗЛОВА
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С людьми беседуют чиновники министерств, сотрудники коммунальных компаний и регоператора.С людьми беседуют чиновники министерств, сотрудники коммунальных компаний и регоператора.
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В Коми по распоряжению руководителя республики в городах и районах проводятся встречи с населением, на которых с гражданами детально обсуждается реализация "мусорной реформы". На вопросы населения отвечают руководители регионального министерства энергетики, ЖКХ и тарифов, службы стройжилтехнадзора, министерства природных ресурсов и окружающей среды, регионального оператора по обращению с ТКО и Коми энергосбытовой компании. Разъяснительные беседы уже прошли в Печоре, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Койгородском, Корткеросском районах. А вчера "просветительский десант" побывал в Ижемском и Усть-Цилемском районах.

Напомним, ранее Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил наладить взаимодействие с регоператором, чтобы новая система обращения с ТКО работала без сбоев. А к этой работе для контроля привлечь общественников. Руководители общественных организаций отмечают, что новая система приносит положительные результаты: жалоб от населения становится меньше.

Населению подробно объясняют, почему возникла необходимость провести "мусорную реформу"

Населению подробно объясняют, почему возникла необходимость провести "мусорную реформу"

Ликбез стал необходим в связи с внедрением новой системой обращения с коммунальными отходами. "Мусорная реформа" реализуется в большинстве регионов России, а в Коми заработала с 1 ноября 2018 года. За весь процесс вывоза и утилизации ТКО отвечает региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд», выбранный в ходе конкурсного отбора. Вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТБО жителям оказывается коммунальная услуга по обращению с ТКО. Услуга включается в себя сбор и вывоз мусора на санкционированные полигоны, накопление, утилизацию отходов.

В Коми плата за услугу по обращению с отходами с человека составляет для жителей домов с отоплением любого вида, кроме печного, - 117,46 рубля в месяц, для жителей домов с печным отоплением – 51,22 рубля.

О запланированных встречах на тему "мусорной рефомы" можно узнать в администрации города или района, а также в Общественной приемной Главы Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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