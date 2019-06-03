Под Троицко-Печорском горит свалка

3 Июнь 18:16 2019-06-03T18:21:33+03:00

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За последний месяц свалка под Троицко-Печорском горит уже второй раз. В этой связи региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Ухтажилфонд" требует ограничить доступ на полигон.

Границы свалки устно согласованы с администрацией Троицко-Печорского района под площадку временного накопления ТКО (определять такие площадки имеют право только муниципалитеты) и в территориальной схеме, в соответствии с которой работает региональный оператор, обозначена, как площадка для накопления ТКО.

Сейчас доступ на свалку открыт для всех желающих, чем пользуются различные организации и фирмы, уклоняющиеся от заключения договоров с «Ухтажилфондом», как с единственным поставщиком услуги на вывоз ТКО. К тому же на свалке, действующей более десяти лет, остались, в том числе, отходы лесопильного производства.

Подрядчик «Ухтажилфонда» вывозит на площадку временного накопления отходы из всех населенный пунктов Троицко-Печорского района и в дальнейшем ТКО отправляют на полигон.

На сегодняшний день есть договоренность установить на площадке шлагбаум и в дальнейшем оборудовать камерами видеонаблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU