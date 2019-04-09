Управление Росводресурсов: «Строительство мусорного полигона на Шиесе приведет к загрязнению рек»

Строительство экотехнопарка вблизи станции Шиес приведет к загрязнению рек и нарушит санитарные нормы, сообщает Совет при Президенте РФ по правам человека.

К этому выводу пришли специалисты Управления Росводресурсов после тщательного исследования гидрологической характеристики района строительства мусорного полигона на Шиесе:

- Станция Шиес, вблизи которого планируется размещение объекта по захоронению, утилизации и переработки ТБО, расположен в границах II и III-го поясов зоны санитарной охраны источника питьевого назначения филиала АО «Группа Илим» в Коряжме. Из этого следует, то размещение полигона нарушает требования СанПиН и будет оказывать антропогенное влияние (микробное или химическое загрязнения) на бассейн реки Вычегда, - сообщают специалисты. Подробное описание обоснования вывода вы можете прочитать на сайте СПЧ.

Напомним, что комиссия Совета по правам человека побывала на Шиесе в феврале этого года. Тогда московские гости констатировали: надо ставить вопрос о прекращении незаконных работ. Они обещали донести до Президента РФ правдивую информацию о стройке на Шиесе, которая сплотила тысячи людей в попытках ее остановить.

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Встреча с представителями от СПЧ получилась эмоциональной (подробности).