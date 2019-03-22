2019-03-22T15:30:51+03:00
Общество

"В Сыктывкар будут свозить мусор со всех южных районов республики", - эколог Нина Ананина

Станет ли столица Коми вторым Шиесом?
Алиса КОЗЛОВА
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Масштабный проект, предполагающий государственные инвестиции, доверят некоему ООО с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей.Масштабный проект, предполагающий государственные инвестиции, доверят некоему ООО с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный в Коми эколог Нина Ананина прокомментировала "КП в Коми" планы по строительству мусороперерабатывающего завода в сыктывкарском местечке Койты.

- Начнем с того, что еще в 2010 году в Сыктывкар была привезена мусоросортировочная линия финского производства. Это оборудование было закуплено на деньги из бюджета администрации, но сейчас вся техника ржавеет под открытым небом на мусорном полигоне в Дырносе, - сообщила "КП в Коми" Нина Ананина.

По ее словам, финское оборудование ни разу не использовалось. При этом новые планы по обустройству земли под будущий мусорный завод вызывают у эколога массу вопросов.

- Во-первых, кто будет собственником участка? Я помню, как четыре года назад в СМИ писали про некое ООО с уставным капиталов в размере 10 тысяч рублей. Какой смысл доверять такой сомнительной организации столь масштабное строительство, тем более, что проект предполагает государственные инвестиции?- задалась риторическим вопросом эколог.

По сведениям Нины Ананиной, в Коми будут построены два мусорных предприятия: мусоросжигательный завод в Емве и мусороперерабатывающий завод в столице республики.

- Предполагается, что в Сыктывкаре будет установлена мусоросортировочная линия для дальнейшей переработки. Причем, сортировка отходов будет вестись вручную. ТБО к нам планируется привозить со всех южных территорий региона, в частности, это Сысольский и Сыктывдинский районы, - рассказала Нина Ананина.

Станет ли Сыктывкар вторым Шиесом, куда планируется вести мусор из Московской области, пока ничего неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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