2019-03-22T11:55:00+03:00
Общество

Под Сыктывкаром появится мусорный завод

А пока мэрия выставила на торги землю под будущее предприятие
Алиса КОЗЛОВА
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Под мусороперерабатывающее производство выделили землю площадью 150 тысяч квадратных метровПод мусороперерабатывающее производство выделили землю площадью 150 тысяч квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сыктывкарская администрация ищет арендаторов земли в местечки Койты для последующего строительства предприятия по переработке бытовых отходов. Уже объявлен прием заявок на аукцион на право заключения договора аренды. Соответствующее постановление градоначальника размещено на сайте города.

На торги выставлен участок площадью 150 тысяч квадратных метров по адресу м.Койты,56. Территория будущего мусорного завода ограничена взлетной полосой приаэродромной территории аэродрома "Сыктывкар", санитарно-защитной зоной шламонакопителя СЛПК и санитарно-защитной зоной площадки для отвала лигнина. В документе подчеркивается, что на земельном участке растут деревья.

Для будущих участников аукциона уже заявлена начальный размер арендной платы за участок - 691 тысяча 425 рублей. Торги пройдут по принципу игры на повышение. Каждый шаг аукциона должен составлять 3 % от начальной цены земельного участка, то есть 20 тысяча 743 рубля. Отметим, что претендентам на территорию для участия в электронных торгах предстоит внести задаток в сумме 138 тысяч 285 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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