2019-03-29T12:31:13+03:00
Общество

Сжигание или сортировка - как будут перерабатываться отходы на заводе в столице Коми

В Сыктывкаре через год планируется запустить мусороперерабатывающее предприятие
Алиса КОЗЛОВА
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Четкого ответа, как будут утилизировать горы мусора в Койты - сжигать или сортировать, никто жителям Коми до сих пор не дал.Четкого ответа, как будут утилизировать горы мусора в Койты - сжигать или сортировать, никто жителям Коми до сих пор не дал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Сыктывкара на днях поразили сообщения о строительстве мусороперерабатывающего завода. Причем, место для будущего предприятия выбрано в черте города – в местечке Койты вблизи Эжвы. Люди забеспокоились: не постигнет ли столицу региона судьба станции Шиес, куда предполагают свозить мусор для захоронения. «КП в Коми» попыталась выяснить, что будет построено в Койты, и есть ли повод для волнений.

Планы на завод по переработке ТКО под Сыктывкаром известны уже как минимум год. Правда сейчас они перешли в практическую плоскость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планы на завод по переработке ТКО под Сыктывкаром известны уже как минимум год. Правда сейчас они перешли в практическую плоскость.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инновационное сжигание?

Все началось с того, что 20 марта мэрия Сыктывкара сообщила о приеме заявок на аукцион, который касался права заключить договор аренды земли в местечке Койты в Эжвинском районе. Арендаторов ищут, чтобы начать строительство предприятия по переработке бытовых отходов. На торги выставлен участок 15 га в местечке Койты, 56. Землю хотят сдать аренду на три года.

Хотя сыктывкарцев взволновала проблема лишь сейчас, планы на завод по переработке ТКО под Сыктывкаром известны уже как минимум год. Правда сейчас они перешли в практическую плоскость.

Еще в марте прошлого года в Коми приняли региональную программу обращения с отходами, в том числе ТБО, до 2028 года. Ознакомиться с ней может каждый сам на сайте Минприроды Коми (mpr.rkomi.ru). Именно там среди прочих мер решено построить в Эжвинском районе мусороперерабатывающий завод. А утилизировать отходы планировали так называемым методом плазменной газификации.

По некоторым данным, такой метод утилизации отходов считается инновационным. Плазменная переработка более безопасна, чем обычное сжигание, поскольку при ней практически полностью разрушаются все компоненты ТБО. Органическая часть превращается в газ, а неорганическая - в стеклоподобный шлак, пригодный для стройматериалов. А оборудование даже можно устанавливать в черте города. Однако эколог Нина Ананина уверена, что речь идет о банальном сжигании мусора.

В Койты намерены свозить отходы не только из Сыктывкара, но со всех южных районов республики - из Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Койты намерены свозить отходы не только из Сыктывкара, но со всех южных районов республики - из Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Или ручная сортировка?

Строительство завода хотят начать уже в этом году, а через год запустить в работу. Предприятие рассчитано на переработку 200 тысяч тонн отходов в год. В Койты намерены свозить отходы не только из Сыктывкара, но со всех южных районов республики - из Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского.

Примечательно, что на сайте минприроды Коми в территориальной схеме обращения с отходами принцип работы того же самого завода в Койты описан иначе. Например, здесь сообщают, что мусор будут пропускать через многоэтапную цепочку сортировки. В частности, работники вручную будут отбирать макулатуру, пластиковые бутылки и прочие фракции, пригодные для вторичного использования. Оставшуюся массу отправят на прессовку для захоронения. Вторсырье также ждет прессовка, а затем продажа.

Молчание в ответ

Два разных документа минприроды Коми дают жителям совершенно разную информацию о том, каким способом будет перерабатываться мусор в Койты. В «Ухтажилфонде», занимающегося утилизацией ТБО в регионе, нам четкого ответа не предоставили. Поэтому составить ясную картину того, насколько экологически безопасен мусороперерабатывающий завод в Койты, у «КП-Коми» не получилось. И, несмотря на болезненность темы утилизации мусора в регионе, жителям Коми будущий завод до сих пор никто не презентовал. «Комсомолка» надеется, что в ближайшее время ей все же удастся получить разъяснения от минприроды региона.

Есть мнение

Сергей Плюсин, кандидат биологических наук:

- Минприроды Коми не раз говорило о планах построить мусороперерабатывающие заводы около Ухты и Сыктывкара. Не вижу в этом ничего страшного. Возводить объект будут вблизи промышленной зоны, а объекты по переработке мусора в Коми нужны. Это ведь будет не мусоросжигающий завод и не очередная свалка, которые загрязняют окружающую среду. Панику поднимать рано. С мусорным полигоном на Шиесе, с которым люди сравнивают будущий объект, ситуация иная. Там начали строить без предупреждения, рядом с заказниками и в противовес воле местных жителей. Полагаю, что под Сыктывкаром будет все взвешено.

Илья Богданов, депутат Совета Сыктывкара:

- К сожалению, понятие переработки мусора включает как сортировку, так и возможное сжигание мусора. В каком виде планируется переработка на данной территории, мне неизвестно. Перспектива строительства мусоросжигательного завода рядом с Сыктывкаром усугубит экологическую ситуацию в Эжвинском. На мой взгляд единственным вариантом должна быть сортировка мусора с дальнейшей утилизацией неперерабатываемых фракций.

Какие заводы по переработке мусора планируется построить в Коми?

Их строительство запланировано в рамках Коми региональной программы обращения с отходами на 2018-2028 годы:

Сыктывкар - мусоросортировочный комплекс на 200 тысяч тонн ТКО в год.

Ухта - мусоросортировочный комплекс на 100 тысяч тонн ТКО в год.

Емва - установка по сжиганию отходов на 17 тысяч тонн ТКО в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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