Во сколько обошелся бюджету Архангельской области экскаваторщик с «переломанным позвоночником» на Шиесе

Снесший вагончик активистов против стройки на Шиесе экскаваторщик Козлов по самым скромным подсчетам обошелся архангельскому правительству в полумиллиона рублей. Средства местного бюджета подсчитал журналист газеты «Московский Комсомолец в Архангельске».

В ночь с 14 на 15 марта пьяный Козлов на своем экскаваторе снес вагончик активистов стройки мусорного полигона на Шиесе. Внутри находился человек, который получил увечья. Козлов же выпал из кабины машины и «сломал позвоночник». Вскоре за ним прибыл вертолет санавиации. Как известно всем, воздушный транспорт вызывают только в случаях, когда жизнь человека висит на волоске. Однако местные жители могут рассказать десяток историй, когда тяжело больной человек умирал у них на глазах, а, между тем, вертолет санавиации они видят в первый раз за 20 лет.

Час работы вертолета стоит от 80 до 100 тысяч рублей. От Шиеса до Архангельска он летел около семи часов! Таким образом, на поездку ушло около полумиллиона рублей. Как рассуждает журналист «МК», по всей видимости, они легли на плечи регионального правительства.

Козлова положили в Первую городскую больницу Архангельска, окружив заботой и вниманием. На следующий день больного проведали журналисты. Именно они стали свидетелями чуда — человек «со сломанным позвоночником», увидев репортеров, встал и пошел. А на следующий день «смертельно травмированный» Козлов и вовсе покинул больницу.

Почему Козлова с «переломанным позвоночником» отправили в Архангельск, а не в больницу Котласа, до которой ехать в два раза меньше, чем лететь на самолете? Почему его не доставили в Республиканскую больницу в Сыктывкаре, которая находится в 150 километрах от Шиеса? Эти логичные вопросы, по всем видимости, останутся без логического объяснения.

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