Жители Коми жалуются на снежные Альпы во дворах и на улицах

Жители Республики Коми жалуются на работу управляющих компаний и служб, занимающихся уборкой и вывозом снега. В соцсетях появляется много претензий, которые люди подкрепляют фото и видеосвидетельствами. «Комсомольская правда-Коми» собрала сообщения о снежных Альпах во дворах и на улицах республики.

Фото из паблика "Ревизорро Ухта-Сосногорск \ Доска позора"

Так, жители Сосногорска в одном из местных пабликов сравнили пешеходный переход между ТЦ «Аркада» и отделением «Почты России» с полосой препятствий.

Источник: "про СОСНОГОРСКИЙ РАЙОН. НОВОСТИ"

Другой сосногорец написал про сугробы в Сквере железнодорожников.

Фото Вячеслава Осташева

В Сосногорске снегом завалило не только скверы и улицы. Белая глыба обрушила крышу рядом с входом в общежитие на улице Ленина.

Источник: сообщество "Привет! Сейчас в Воркуте"

Воркутинцы, уже привыкшие к сугробам-гигантам, шутят на эту тему:

— Весна! Светофоры откапывают, чтобы зелёный было видно, — со смехом пишут в паблике «Привет! Сейчас в Воркуте!».

Видео из паблика "Воркута - столица мира".

Из сугробов выглядывают не только светофоры, но и знаки дорожного движения.

Фото из сообщества "Доска позора Ухта"

Ироничное отношение от воркутинцев подхватили жители других городов Коми.

— Новый метод уборки дворовой территории (Набережная Газовиков, 4/2): сгребаем весь снег со двора на автостоянку и оставляем до лета, — прокомментировала ухтинка Вера Кикория в сообществе "Доска позора Ухта".

Фото из паблика "про СОСНОГОРСКИЙ РАЙОН. НОВОСТИ"

Жителям Печоры тоже досталось из-за неправильной уборки снега:

— Вот как у нас чистят снег. Сгребли всё на тротуар и бросили. Теперь, чтоб пройти, приходится выходить на дорогу. А тут ещё и поворот. Как с детьми ходить? спрашивает Сергей Бондарь в сообществе "Привет! Сейчас в Печоре".

В Сыктывкаре нерасторопность управляющих компаний пытаются исправить с помощью коммунальщиков. Специалисты Управления ЖКХ специально выезжают в рейды, чтобы выявить «ленивые» управляющие компании.