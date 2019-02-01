Как сыктывкарцам самим избавиться от снега во дворах

В январе на Коми частенько обрушиваются сильнейшие метели. После капризов погоды кому-то приходится впопыхах чистить свой двор, а кому-то и выкапывать собственную иномарку из-под завалов. В наше время управляющие компании стараются выполнять свою работу качественно и со смыслом, но, признаемся, у них это частенько не получается. А что делать, если ты не хочешь воевать со своей управляшкой, а результат нужен здесь и сейчас?

Корреспондент «КП-Коми» попытался выяснить, так ли легко сыктывкарцам заключить договор с фирмой, занимающейся уборкой и вывозов снега в столице Коми.

Примеры соседей

Журналисты портала «Усинск.Онлайн» проанализировали, сколько тратит город нефтяников на уборку снега зимой. Кругленькая сумма собралась на основе нескольких показателей. Во-первых, вам нужно будет нанять погрузчик, который соберет и погрузит снег. Это удовольствие обойдется вам в 1300 руб/час. После этого убранный снег требуется вывести на полигон. С этой задачей справится самосвал, который будет ездить один раз в час. Цена такого выезда — 1700 рублей. Также в Усинске во время очистки и вывоза снега на месте должен находиться инженер по работе с населением. Его услуги обойдутся от 1000 до 1500 рублей за день. Таким образом, уборка снега со двора обойдется примерно в 25 тысяч рублей, а за три зимних месяца придется отдать 303 тысячи рублей. К этой сумме нужно прибавить вывоз снега на полигон. Один куб снега в Усинске принимают за 23 рубля. А как обстоят дела в столице Коми?

Кому больше нужна эта услуга?

В Сыктывкаре найти телефон фирмы, которая взялась бы очистить ваш двор от снега, легко! Правда, 50% из них нерабочие, а еще 30% фирм почему-то находятся в других городах и никогда даже и не слышали про «этот ваш Сыктывкар». Однако с пятого раза мне повезло. Голос на другом конце провода озвучил мне прайс компании и условия сотрудничества. За трактор, который соберет снег, придется отдать 1800 руб/час, а за каждый собранный куб снега – 180 рублей.

- Конечная сумма будет зависеть от площади двора. Это может быть 100 кубов, а может и все 300, - пояснили мне специалист.

При этом представитель фирмы не изъявил особого желания узнать мой адрес, или контакты, по которым со мной можно связаться. Узнав необходимые цифры мы без тени печали распрощались с предпринимателем.

Договор и жесткий контроль

Следующая компания была выбрана из списка наугад. Трубку сняла вежливая девушка и попросила подождать, пока меня переключат на специалиста. Слушая гудки в трубке, я гадала, чего же мне ожидать от этой фирмы? «Алло, я вас слушаю!» - неожиданно ответил мне мужчина с бодрым и располагающим голосом. Выяснив мое имя, и в течение всей беседы обращаясь ко мне исключительно по нему, Евгений узнал причины моего обращения именно к ним. Чтобы мне было удобнее ориентироваться в цифрах, собеседник предложил выслать мне на электронную почту договор, в котором описывалась стоимость вывоза снега в Сыктывкаре.

- Вот мой личный номер телефона. Присылайте на его свой email. Я тут же вышлю вам договор, в котором все понятно описано, - объяснил Евгений.

Посмотрев документ, я отметила, что цены не слишком отличались от первой фирмы. Услуга погрузчика -1800 руб/час, один куб снега – 177 рублей. При этом в документе приводился список техники, которая и занималась бы в дальнейшем вывозкой снега с территории. Кроме того, у каждой машины была указана ее вместительность в кубических метрах – так бы мы потом и посчитали объем вывезенного снега. Кстати здесь отличие от усинских коллег, не потребовались бы затраты на инженера по работе с населением. За процессов пришлось бы следить кому-то из жильцов дома, который бы согласился бесплатно поработать для блага нашего дома. К сожалению, представитель фирмы не смог прикинуть примерный объем снега, который придется вывести. Однако он тут же готов был прислать к нам во двор специалиста, который оценил бы фронт работ! Также представитель компании подчеркнул, что в дальнейшем нам вместе нужно будет выбрать удобное для всех жильцов время, когда во дворе было бы не так много машин.

- Обсудите все с жильцами дома и звоните в любое удобное время! – попросил Евгений.

Получается, что самостоятельно вывести снег со своего двора вполне реально и не сложно. Свободное время, длинный список компаний и желание уточнить все нюансы – вот и все, что вам понадобится. Правда, тут же встает вопрос, а почему вопросом расчисткой двора должен заниматься я, а не моя управляющая компания, которой я плачу деньги? Это уже совсем другая история.

Во сколько обойдется вывоз снега из двора девятиэтажного дома

Дано: 9-этажный дом (6 подъездов по 45 квартир)

Задача: почистить двор за 4 часа и вывести 100 м3 снега

Цена: 1800 рублей/час за уборку снега, 177 руб. - вывоз 1 м3 снега.

Вопрос: во сколько обойдется эта услуга для каждой квартиры?

Решение: в 24900 рублей обойдется уборка двора для всего дома, а для каждой квартиры 92 рубля.

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